Хуже, чем в Бангладеш и Конго. Росстат подсчитал число россиян без доступа к канализации

Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует. Статистика представлена в рамках комплексного наблюдения условий жизни населения Росстата за 2018 год, с результатами которого 2 апреля ознакомился РБК.

Централизованная канализация отсутствует у 66,5% россиян, проживающих в сельской местности. В том числе 48,1% семей в селах пользуются выгребными ямами, а 18,4% не имеют канализации вообще.

В городах, где россияне в основном проживают в многоквартирных домах, ситуация лучше: только 9% горожан сообщили, что не имеют доступа к канализации.

По показателю численности городского населения без доступа к безопасным и частным туалетам Россия занимает пятое место, пропустив вперед Индию, Китай, Нигерию и Индонезию. Ситуация в Россия оказалась хуже, чем в Бангладеш, в Республике Конго и Бразилии.

Исследование проводилось с 15 по 29 сентября прошлого года во всех регионах России с охватом 60 тыс. домохозяйств на основе личного опроса. Итоги исследования опубликованы 1 апреля.





