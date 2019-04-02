Visa и Mastercard обяжут банки России выпускать только бесконтактные карты

Международные платежные системы Visa и Mastercard обяжут российские банки? выпускать только бесконтактные карты (использующие NFC-технологию), позволяющие оплачивать покупку в одно касание. Соответствующие требования содержатся в сообщениях, которые получили кредитные организации. Visa вводит новые правила с 13 апреля 2019 года, Mastercard — с 12 апреля 2021 года, пишет 2 апреля РБК со ссылкой на два источника в банковской сфере.

В пресс-службе Mastercard подтвердили введение требования через два года: «С апреля 2021 года все вновь выпускаемые в России карты должны быть с бесконтактной технологией». Платежная система «Мир» не планирует вводить такое требование для своих карт.

У Visa также существует требование к банкам, чтобы все банкоматы, установленные или обновляемые в России, после 18 апреля 2020 года принимали бесконтактные карты и взаимодействовали при проведении операций с бесконтактными устройствами.

Осенью 2018 года Visa сообщала, что Россия находится в тройке стран — лидеров по количеству бесконтактных платежей, которые совершаются как с помощью бесконтактных карт, так и с помощью смартфонов (Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay и т.п.).





