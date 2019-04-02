«Коммерсантъ» назвал причиной крушения самолета совладелицы S7 ошибку пилота

Причиной авиакатастрофы самолета Epic LT в Германии, в которой погибла совладелица S7 Group Наталия Филева, скорее всего, стала ошибка пилота. Об этом 2 апреля сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

По мнению экспертов, во время посадки пилот по какой-то причине снизил скорость самолета до критической величины, после чего машина свалилась в плоский штопор. Критическая ситуация произошла настолько быстро, что пилот даже не успел попытаться ее исправить или сообщить о ней диспетчеру, пишет газета.

Вечером 31 марта 2019 года во время захода на посадку в небольшом аэропорту города Эгельсбах, Германия, потерпел крушение частный самолет Epic LT. На его борту находился один пилот и два пассажира.

«Интерфакс» назвал фамилию погибшего пилота. Самолетом управлял Андрей Дикун, ведущий пилот-инструктор по авиации общего назначения авиакомпании «Глобус», которая входит в структуру S7. В приказе Росавиации о присвоении ему статуса пилота-инструктора для авиации общего назначения указано, что у него были допуски на Boeing 737 и Epic LT.





