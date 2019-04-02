СМИ: ФСБ пришла с обысками в подразделение президентской Службы спецобъектов

Сотрудники ФСБ провели обыски в юридическом отделе воинской части, входящей в состав Службы специальных объектов (относится к Главному управлению специальных программ президента (ГУСП). Об этом 2 апреля рассказал РБК источник, близкий к ССО. Информацию подтвердил собеседник, знакомый с материалами уголовного дела.

Дело было возбуждено следователями ГСУ СКР по Московской области по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). СКР и ФСБ расследуют хищение госсобственности в Чеховском районе Московской области.

«Силовиков заинтересовали документы по межеванию земельного участка закрытого военного городка Чехов-2», — рассказал собеседник РБК. На сайте города сообщается, что этот населенный пункт известен также как воинская часть 52583.

ГУСП отвечает за состояние мобилизационной готовности страны и курирует сеть засекреченных бункеров, подземных тоннелей и сооружений по всей России.







Основной задачей пятого управления было выполнение функции заказчика по строительству новых, ?модернизации и реконструкции существующих пунктов управления советского правительства, поддержанию их в постоянной готовности к применению, а также координация деятельности министерств и ведомств по поддержанию в готовности существующих и строительству новых запасных правительственных пунктов управления.

Сотрудники ФСБ изъяли документы, имеющие отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с поселком Талалихино, сообщил РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела. «Поселок примыкает к режимной территории», — уточнил собеседник. По его словам, тендер на межевание земельного участка, имеющего отношение к Чехов-2, был проведен еще в 2010 году. «Этим занималась компания «Геометр», которая не имела допуска к работам на территории секретных объектов, — сказал источник. — Тогда же компания приступила к реализации госконтракта на 8 млн руб.».

По словам источника, близкого к Службе спецобъектов, согласно постановлению администрации Чеховского района от 1993 года, в оперативном управлении воинской части находилось 3274,8 га земли, а после межевания площадь участка уменьшилась до 3189 га.

По версии следствия, часть утраченной территории — 35 га — включена в состав населенного пункта Талалихино. «Позднее на этой территории появился коттеджный поселок «Лесное озеро», на территории которого был построен небольшой ликероводочный завод», — рассказал источник. По соседству с элитным поселком построили? логистические и производственные комплексы, магазин и мыловаренное предприятие.

Эпизод с отмежеванием земельных участков с последующей перепродажей их на рынке недвижимости стал частью большого уголовного дела об организации преступного сообщества. Следователи считают, что в администрации Чеховского района была организована схема вывода земельных участков, находящихся в собственности государства, в частную собственность.

РБК направил запрос в Главное управление специальных программ президента с просьбой подтвердить факт проведения обысков.