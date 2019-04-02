«Самая одинокая в мире» лягушка спустя 10 лет встретила свою Джульетту. Учёные сняли свидание на видео

Самец боливийской водной лягушки по кличке Ромео, считавшийся последним представителем вида, обживает новый аквариум вместе с новообретённой подругой. Занять положение, необходимое для оплодотворения, у пары пока не выходит.

Как сообщает экологическая организация Global Wildlife Conservation 1 апреля, первое свидание Ромео и Джульетты прошло настолько удачно, что их пересадили в отдельный аквариум. Лягушки готовы к размножению, но ещё не определились с положением амплексуса — позицией, при которой самец захватывает самку и держится, пока не сможет оплодотворить её.

Romeo and Juliet: Together at last from GlobalWildlife on Vimeo.







Эксперты отмечают, что у разных видов самец и самка могут находиться в амплексусе несколько недель или даже месяцев. При этом репродуктивное поведение вида Telmatobius yuracare, к которому относятся Ромео и Джульетта, предстоит изучать на практике.

Самец по кличке Ромео считался последним представителем Telmatobius yuracare. Около десяти лет он провёл в одиночестве в аквариуме заповедника в Боливии, пока во время экспедиции в лесу страны учёные не нашли ещё пять его соплеменников. Кроме Джульетты, продолжить популяцию могут ещё двое самцов и пара самок. Они уже начали показывать готовность к размножению, но пока живут все вместе одном аквариуме.