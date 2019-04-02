Шоумен против миллиардера. Во второй тур президентских выборов на Украине выходят Зеленский и Порошенко

По итогам подсчета 97,03% бюллетеней на выборах президента Украины в первом туре уверенно удерживает лидерство шоумен Владимир Зеленский, который набирает 30,22% голосов. На втором месте идет действующий глава государства Петр Порошенко с 15,93%.

Такие данные ЦИК Украины опубликовал на 0:45 2 апреля. Таким образом, во второй тур выборов выходят Зеленский и Порошенко. На третьем месте осталась Юлия Тимошенко с 13,40% голосов. При этом следом идет самый пророссийский кандидат — Юрий Бойко, который выдвигался при поддержке Виктора Медведчука (в СМИ его называют кумом Путина). Бойко удалось набрать 11,63% – даже встреча с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым накануне выборов ему не помешала.

Второй тур выборов на Украине должен состояться 21 апреля.





