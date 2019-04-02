Алексей Мордашов приобретет кусочек «Ленты». «Севергрупп» договорилась о выкупе 41,91% акций ретейлера

«Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова договорилась о покупке ценных бумаг гипермаркетов «Лента». Об этом говорится в сообщении ретейлера от 1 апреля.

В соответствии с соглашением, Севергрупп приобретет 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc и еще 7,47% у Европейского банка реконструкции и развития. Стоимость каждой из депозитарных расписок составит $3,60.

После завершения сделки «Севергрупп» предложит выкупить все акции и депозитарные расписки «Ленты». 100% акций компании при этом оценят в 1,75 млрд долларов.

О намерении «Севергрупп» стать совладельцем «Ленты» стало известно на прошлой неделе. Она входит в число крупнейших российских ретейлеров. Выручка по итогам 2018 года превысила 400 млрд рублей.

Luna Inc являлась основным владельцем «Ленты», ее бенефициару — TPG Group — принадлежали 34,44% ретейлера. Еще 7,47% были у Европейского банка реконструкции и развития. В свободном обращении 57,22% на Лондонской бирже и в Москве.





