США накажут Турцию за сотрудничество с Россией. Поставки оборудования для истребителей F-35 прекращены

США приостановили поставки в Турцию оборудования для истребителей F-35 после заявления о том, что Анкара готова покупать российские ЗРК С-400 «Триумф». Об этом 1 апреля пишет Reuters.

Агентство подчеркивает, что США впервые выступили против союзника по НАТО из-за покупки С-400 (о ней было известно значительно раньше, американцы призывали турок отказаться от поставок из России). Напомним, в США принят закон CAATSA, который позволяет накладывать санкции на любые страны, приобретающие вооружение у России. Ранее ограничения были введены против Китая — и тоже из-за покупки С-400.

При этом, несмотря на угрозу введения санкций, приобретением российских зенитно-ракетных комплексов интересовалась, в частности Саудовская Аравия (традиционный союзник американцев).





