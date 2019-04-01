Бывшего начальника полиции Махачкалы, подозреваемого в финансировании терроризма, отправили в СИЗО

Советский районный суд Махачкалы 1 апреля отправил в СИЗО экс-начальника управления МВД по Махачкале Раипа Ашикова. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на адвоката Ашикова Сапият Магомедову.

Уголовное дело было возбуждено 29 марта 2019-го по ч.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Еще одним фигурантом дела является начальник районного отдела доставки пенсий Омар Абдурашидов. По версии следствия, именно Абдурашидов в декабре прошлого года передал участнику незаконного вооруженного формирования Марату Аленичеву 200 тысяч рублей. Он якобы действовал по сговору с Ашиковым.

Абдурашидова арестовали накануне, 31 марта. На заседании суда он жаловался на пытки и уверял, что силовики добивались от него показаний против бывшего полицейского Ашикова. Сотрудника Пенсионного фонда Абдурашидова подозревают в пособничестве членам незаконного вооруженного формирования, финансировании «Исламского государства» и незаконном обороте оружия.

Отметим, Раип Ашиков возглавлял полицию Махачкалы до 2013 года, он был отстранен от должности из-за подозрений в причастности к покушениям на сотрудников местного Следственного комитета и прокуратуры. Обвинений экс-полицейскому тогда никто так и не предъявил, а его сторонники уверяли, что таким образом Ашикова дискредитировали, чтобы ему не достался пост министра внутренних дел Дагестана.





