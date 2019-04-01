После акции феминисток с голым мужчиной на ступенях ЗАГСа полиция требует ответа от фотографа Френкеля

Реакция петербургских феминисток на мужское «поздравление» от прокремлевского движения «Сеть» вышла боком журналисту «Медиазоны» Давиду Френкелю. Снимавшего акцию фотографа ждёт в полиции протокол о правонарушении.

Как сообщил «Фонтанке» сам Френкель, повестка с вызовом в 1-й отдел полиции Адмиралтейского района настигла его 1 апреля. Извещение за подписью старшего участкового уполномоченного Татьяна Буга могло бы сойти за шутку в День дурака, но в телефонном разговоре вызов подтвердился.

Участковая Буга объяснила, что на улице Якубовича Френкеля хотят видеть из-за акции, которая 8 марта прошла у Дворца бракосочетаний. Под какую статью Кодекса об административных правонарушениях подходит работа фотографа, она не объяснила.







«На мой вопрос, в каком качестве понадобился я, свидетеля или организатора, ответила, что "вы у нас как участник"», – рассказал Френкель.

По его словам, до извещения люди в штатском, представившиеся сотрудниками Центра «Э», пытались пообщаться с ним лично, но в квартире не застали. Теперь фотографа ждут для подписания протокола 13 мая.

Феминистки вышли к ЗАГСу на Английской набережной 8 марта после акции прокремлевского движения «Сеть». Мужчины ворвались в женскую кофейню «Симона», вооружившись цветами и поздравлениями, женщины отбились перцовыми баллончиками. На следующий день активистки положили на ступени Дворца бракосочетаний засыпанного цветами обнажённого мужчину. Одним из фотографов, снимавших акцию, был Давид Френкель.