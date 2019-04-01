Первоапрельские тезисы Калугина. Как новый глава КИО искал путь к сердцу бизнеса

Валерий Калугин пообещать избавить арендаторов городской недвижимости от бюрократической волокиты, меньше судиться, снизить штрафы и защитить от усердия коллег-чиновников. «Это первое апреля?», - не поверили своему счастью предприниматели.

Валерий Калугин//Светлана Холявчук/Интерпресс

Встреча на площадке Российского аукционного дома изначально планировалась как круглый стол. Но в итоге желающих пообщаться с новым главой комитета имущественных отношений оказалось так много, что рассадку пришлось организовать по-старинке: Валерий Калугин занял место в президиуме, представители бизнеса разместились в зрительном зале.

«Впервые за семь лет видим живого председателя комитета имущественных отношений. На этом можно поставить точку и разойтись», - пошутил генеральный директор Российского аукционного дома РАД Андрей Степаненко. По словам присутствовавших предпринимателей, глав КИО им в последние годы видеть все же удавалось, но эмоциональный накал таких встреч был совсем иным. «Нас устраивает все, что он говорит», – неожиданно для себя осознали предприниматели.

Свое выступлении Валерий Калугин начал с достижений своего ведомства. «За первые два месяца 2019 года количество заключенных договоров, выданных разрешений, утверждений и согласований выросло в четыре раза», – заявил он. Такого успеха, по его словам, удалось добиться за счет пересмотра регламентов. «Собираемся 1-2 раза в неделю, в итоге в 2-3 раза сократилось число согласований и комиссий», – заявил он.

Также комитет отменил запрет на субаренду, доставлявший владельцам киосков и нестационарных павильонов немало головной боли, сократил в два раза пени и штрафы по просрочкам платежей за аренду







Дальше будет только лучше. В частности КИО намерен вернуться к практике районных подразделений КУГИ, исчезнувших после реорганизации ведомства. Уже к 1 июня будет создано четыре районных агентства — в Выборгском, Адмиралтейском, Кировском и Невском районах. К ним перейдут полномочия по ведению договоров, проведению актов сверки по нестационарным торговым объектам и краткосрочной аренде. По задумке главы КИО, будучи ближе к земле сотрудники будут более чутко реагировать на запросы своих подопечных предпринимателей. По итогам тестирования число агентств и круг их полномочий могут возрасти.

Также КИО откажется от проверок перепланировок в принадлежащих городу помещениях: достаточно будет убедиться, что капитальные стены остались на месте. «Если какая-то парикмахерская поставила перегородки, выяснять это, а потом три года судиться, не целесообразно», – подчеркнул он.

Наконец, город намерен понять, сколько же все-таки у него имущества. Первым шагом будет объединение разрозненных баз данных, вторым — физическая инвентаризация. В итоге, по оценке Валерия Калугина, список доступной недвижимости может пополниться 10 тысячами новых объектов, то есть почти удвоиться по сравнению с тем, что есть на сегодняшний день.

«Наше желание — войти в партнерские отношения с бизнесом», – подчеркнул он. Взамен город просит у предпринимателей не так много. «Мы ждем обратной связи, доверия и чтобы платили арендную плату», – отметил Валерий Калугин. По его словам, КИО уже начал обзвон должников, а для их удобства в Невской ратуше открыли два окна со сверкой взаиморасчетов. Но для тех, кто не оценил пряник, есть кнут в лице комитета по контролю за имуществом, который будет сносить постройки забывчивых арендаторов. «Хочу добиться, чтобы аренду платили, как налоги», – заявил Валерий Калугин.

«Это первое апреля или как?», – последовала реакция из зала на чересчур заманчивые обещания. Но, переварив услышанное, предприниматели все же потребовали конкретики.

Так, партнер «Качкин и партнеры» Дмитрий Некрестьянов поинтересовался, как новый глава КИО будет бороться с фантомными задолженностями, которые неожиданно возникают у бизнеса, к примеру, когда появляется потребность продлить договор или воспользоваться преимущественным правом выкупа. Проблема лежит в сфере ИТ, заверил Валерий Калугин. Решением может стать интеграция баз данных и переход с 1С на новый программный продукт.

Директор Российского аукционного дома РАД Андрей Степаненко напомнил главе КИО о неудобствах, которые бизнесу доставляет другой представитель имущественного блока — комитет по контролю за имуществом (ККИ). В ходе своих проверок его сотрудники меряют границы объектов «на глазок», что заканчивается штрафами, а порой и лишением места, уверяют бизнесмены.

Валерий Калугин признал, что суды по итогам таких осмотров Смольный зачастую проигрывает и пообещал избавить предпринимателей от чрезмерного усердия коллег. В частности, по его словам, КИО больше не будет просить ККИ проверить принадлежащие городу земельные участки и объекты нежилого фонда, прежде чем сдать их в аренду или продлить договор. Как результат, количество проверок «существенно снизится».

Это не означает, что ККИ лишится части полномочий: проводить плановые инспекции по собственному графику ведомство продолжит. Но теперь КИО не будет идти в суд, если увидит, что киоск или павильон незначительно превысил допустимые параметры. «Из половины судов сразу выйдем», – пояснил выгоду для города от столь либерального подхода Валерий Калугин.

Отвечая на вопрос о возможном дублировании функций ККИ и воссоздаваемых районных агентств, глава КИО дал понять в случае необходимости ведомство готово обследовать объекты своими силами. «Полномочия по инвентаризации должны быть там, где вы говорите. Надо историю возрождать. К этому придем», – отметил он.

Не присутствовавший на мероприятии глава ККИ Андрей Коротков, к которому «Фонтанка» обратилась с вопросом, затруднился прокомментировать инициативу КИО. «Вопрос наших полномочий находится не в ведении комитета», – сказал он.

Наконец, город готов делится с бизнесом своим имуществом. Отвечая на вопрос представителя ГК «Созвездие», Валерий Калугин пообещал, что на следующей неделе представит врио губернатора программу приватизации. Сколько и каких объектов туда войдет, он не сообщил, но дал понять, что они «не дешевого класса». Подход к снаряду у Смольного тоже будет меняться. «Сейчас отношение к приватизации — зачем отдавать свое. Приходится объяснять, что давно не наше», – сказал он.

На вопрос начальника отдела поиска и анализа земельных участков ЛСР Михаила Шахова, поинтересовавшегося можно ли передвинуть ларек, оказавшийся в центре стройплощадки, глава КИО не смог ответить с ходу, но ловко передал пас бизнесу, попросив подготовить предложение.

После официальной части вопросы Валерию Калугину задавали в основном журналисты, тогда как бизнес ушел обсуждать между собой услышанное.

Улучшения от нового режима, действительно, уже ощутимы, подтвердил «Фонтанке» исполнительный директор Союза малых предприятий Владимир Меньшиков. «Например, по нестационарным торговым объектам мы видим сокращение сроков согласований за счет отказа от проверки ККИ», – сказал он. Но пока остается много других проблем, с которыми КИО будет сложно справиться в одиночку. «По прежнему подвешен правовой статус многих летних кафе и киосков, стоящих на тротуарах, из-за позиции комитета по благоустройству. Ситуация до сих пор не решена, хотя на этот счет есть разъяснение [федеральных властей]», – заключил он.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»