Путин решил помочь Белоруссии кредитом на 600 миллионов долларов. Деньги пойдут на погашение займов, которые Россия выдала Минску ранее

Россия предоставит Белоруссии государственный кредит размером до 600 млн долларов. Как пишет РБК, о таком решении Владимира Путина 1 апреля сообщил министр финансов Антон Силуанов.

Он уточнил, что деньги должны пойти на рефинансирование платежей — в первую очередь, по кредитам, которые ранее выдала также Россия. Кроме того, Силуанов заявил, что Белоруссии может предоставить займ и Евразийский фонд стабилизации и развития — еще на 200 млн долларов.

Напомним, Александр Лукашенко просил у Москвы кредит на покрытие долга еще в феврале. Всего Белоруссия надеялась получить около 1 млрд долларов. При этом в 2017-м Россия уже выдала соседней стране кредит в 700 млн долларов сроком на 10 лет. Средства также в основном пошли на рефинансирование ранее выданных займов.

Общий объем задолженности Минска перед Москвой составлял 6,3 млрд долларов и 60 млрд рублей еще в середине мая прошлого года.





