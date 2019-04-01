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Спорт
02.04.2019 00:24
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СКА дожал ЦСКА без Дацюка. Но его все ждут

Тимченко веселился в вип-ложе с президентом Международной федерации хоккея, Роман Ротенберг хмурился, а Прохоркин забивал из-под пятерых. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает, как СКА выиграл у ЦСКА впервые за десять матчей, и сократил отрыв москвичей в полуфинале Кубка Гагарина.

СКА дожал ЦСКА без Дацюка. Но его все ждут

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Никто не понял, почему в составе СКА и в третьем матче против московских одноклубников опять не появился Павел Дацюк. Очень странная ситуация. Команда почти на краю пропасти, а ее самый опытный кубковый боец, который, несмотря на свои 40 лет, по-прежнему рвет многих молодых, не играет. Главный тренер СКА Илья Воробьев утверждает, что Дацюк еще не готов физически, но зачем тогда его было брать на матчи в Москву?

1 апреля в Ледовом, в предматчевом шоу игроков  СКА лишили лиц. Вместо более привычного представления с изображением каждого на гигантских полотнах, подвешенных надо льдом, зрителям показали хоккейное джерси, на котором просто меняли фамилию. В чем был тайный смысл новой лаконичности – тоже можно только догадываться.

Первое удаление произошло в составе СКА. Опять подвела дисциплина: двухминутный штраф петербуржцы получили за нарушение численного состава – непростительная ошибка, особенно в плей-офф, особенно после двух проигранных в Москве матчей. Только удалось выстоять, как тут же второе удаление за то же самое. Создалось ощущение, что это уже диагноз.

Тем временем в одной вип-ложе тренер-методист СКА Ларс Юхонсон что-то активно объяснял Роману Ротенбергу, который внимательно слушал, грозно сдвинув брови. В другой – Геннадий Тимченко наоборот о чем-то весело беседовал с президентом Международной федерации хоккея Рене Фазелем.



Хоккеисты СКА схватили третье подряд удаление, но первое персональное: за удар клюшкой на две минуты присел Антон Белов. Петербуржцы выстояли вновь, но только для того, чтобы пропустить уже в равных составах всего за секунду до конца первого периода. С передачей за воротами ошибся Патрик Херсли. Шведский защитник, не дожидаясь по сути символического ввода шайбы в игру, сразу ушел в раздевалку. Во втором периоде СКА мог пропустить еще, но голкипер Игорь Шестеркин отбил шайбу, летевшую в пустые ворота, крюком клюшки.

СКА дожал ЦСКА без Дацюка. Но его все ждут

В обороне у СКА творился настоящий кошмар. Тем неожиданней стал гол Барабанова. Эта шайба словно придала энергии петербуржцам. Следующие минут десять получились лучшими в их исполнении в этой серии. Закончился игровой отрезок голом Наиля Якупова, который, впрочем, все равно не засчитали из-за попадания шайбы в конек. Пока судьи принимали решение по этому эпизоду, на скамейках проходил свой просмотр. Но если у тренерского штаба СКА для этого был портативный планшет, у москвичей – громоздкий ноутбук, который они передавали из рук в руки.

Второй период остался полностью за СКА. Даже статистика была убойной: петербуржцы нанесли 12 бросков против трех у соперника. Третья 20-минутка вышла нервной. Моменты были у обеих команд, но СКА окончательно завелся. Армейцы с Невы бросали при любой возможности, но вратарь москвичей Илья Сорокин продолжает проводить эту серию в режиме бога.

В овертайме обстрел ворот ЦСКА продолжился. Наконец количество перешло в качество после не самого очевидного момента: Прохоркин внезапно оказался в зоне москвичей в окружении пятерых соперников, но каким-то образом умудрился выцарапать шайбу и нанести точный бросок, который помог оформить первую победу в десяти последних матчах с ЦСКА. В честь этого Тимченко отбил кулачок Фазелю. Не поцелуй Сечина, но все же.

СКА дожал ЦСКА без Дацюка. Но его все ждут

После матча Воробьев был сам на себя не похож. Он развернуто отвечал почти на каждый вопрос. То ли сказалась долгожданная победа, то ли новый формат пресс-конференций. Говорят, что по требованию лиги послематчевое общение с главными тренерами теперь проходит раздельно. По одной из версий, как раз для того, чтобы не стеснялись друг друга.

– Первый период нас подвели немного удаления, а со второго взяли инициативу в свои руки. Сегодня ошибок было намного меньше, это огромный плюс команде. Хорошо, что забили больше одного. Трудовой, рабочий гол, Коля молодец, выцарапал из-под четверых.

И никаких тебе «Хороший матч. Готовимся к следующей игре». Просто волшебство.

- Гол на последней секунде первого периода – это что такое?

– Не самый приятный гол, но всё равно, потом переломили, это самое важное.

- Что с Дацюком? Когда появится? Мы его очень ждем.

– Действительно, Дацюка все очень ждут. Как он будет готов, так и появится. Проблема с физическим состоянием? Если он не играет, как думаете, в чём дело? Я в Москве уже отвечал на этот вопрос.

- Прохоркин вас порадовал сегодня?

– Однозначно порадовал.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин тоже не стал зажиматься и рассказал все, как есть.

– Во втором периоде отдали инициативу, долго её возвращали, это повлияло на исход матча.

- Почему отдали инициативу?

– Неправильно играли период, плюс дальняя лавка, переигрывали, попадали под свежие звенья СКА. Соперник хорошо играл, а в овертайме не использовали свои моменты. Плюс удаление там сказалось. Думаю, если бы не это удаление, было бы лучше.

Лучше, что серия уже не в одну калитку и есть надежда, что СКА что-то вынесет положительное из этой победы. Четвертая игра уже 3 апреля.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

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