В Калининграде горит завод «Цепрусс». Пламя охватило больше тысячи квадратных метров

Калининградские пожарные борются с огнём в здании бывшего целлюлозно-бумажного комбината «Цепрусс» вечером 1 апреля. По словам очевидцев, корпус частично обрушился.

Как сообщает Клопс.Ru со ссылкой на областное МЧС, на территории предприятия загорелись паллеты, которые используют для перевозки грузов, с них пожар перекинулся на заброшенное здание бывшего деревообрабатывающего комбината.

Огнём охвачено больше тысячи квадратных метров. На опубликованных в сети кадрах видно, что пятиэтажное здание начало рушиться.

В МЧС уточняют, что на месте работают десять расчётов и 50 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.





