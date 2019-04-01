В регионах продолжаются задержания бывших чиновников. Экс-вице-премьера Башкирии обвинили в продаже земли по заниженной стоимости

Следователи задержали бывшего вице-премьера, экс-министра земельных и имущественных отношений Башкирии Евгения Гурьева. Об этом 1 апреля сообщили в региональном Следственном комитете.

Там уточнили, что уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, Гурьев в 2015 году продал два земельных участка, принадлежавших городу, «в обход установленного законом порядка проведения конкурсных процедур». Общая площадь этих участков составляла 17 тыс. кв. м., стоимость была занижена примерно вдвое. Ущерб следователи оценили в 27 млн рублей.

Бывший министр задержан, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.





