СКА в овертайме вырвал победу у ЦСКА, сократив отставание в серии

Победой хоккейного клуба СКА закончился третий матч финала Западной конференции КХЛ против ЦСКА в понедельник, 1 апреля, в Петербурге.

Петербуржцы пропустили первыми. На 20-й минуте забил Павел Карнаухов. СКА ответил голом Александра Барабанова на 28-й минуте. Основное время так и закончилось со счетом 1:1. В овертайме победную шайбу на 73-й минуте забросил Николай Прохоркин.

Таким образом, СКА сократил отставание в серии 1-2. Четвертый матч пройдет 3 апреля также в Петербурге.





