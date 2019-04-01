Врачи поставили на ноги водителя «Генезиса», устроившего смертельное ДТП на Невском

Водителя Hyundai Genesis Артура Асатурова выписали из больницы. Травмы, полученные в пьяной аварии в центре Петербурга, лечили два дня, больше постоянное внимание врачей ему не требуется.

Как сообщили «Фонтанке» в комитете по здравоохранению Смольного, состояние водителя «Генезиса» опасения у медиков не вызывает, и днём 1 апреля его отправили долечиваться за пределы Мариинской больницы. Не исключено, что присматривать за ним будут в следственном изоляторе. Асатуров был задержан в порядке статьи 91 УПК, избирать для него меру пресечения суд будет 2 апреля. Пока его должны были направить в изолятор временного содержания. «Фонтанка» пыталась уточнить в МВД, куда именно уехал из больницы Асатуров, однако ответа от пресс-службы добиться не удалось.

В эту же больницу после ДТП была доставлена женщина сорока лет, которая не дожила до выписки. Ещё двоих пострадавших забрали в Военно-медицинскую академию. Их состояние уточняется.

Авария на пересечении Невского и Литейного проспектов произошла 30 марта. Судя по видеозаписи, летевший на красный сигнал «Генезис» отправил в стену Volkswagen, водитель которого погиб на месте. Ещё трое, включая управлявшего «Генезисом» 34-летнего Асатурова, пострадали. Лихачивший водитель уже был лишён прав и хорошо знаком со статьями за алкоголь и наркотики. Экспертиза показала, что за руль он сел пьяным.





