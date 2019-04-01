Зять имама из Финляндии воевал в рядах ИГ в Сирии

Среди тех, кто уехал из Финляндии на джихад в Сирию, чтобы воевать на стороне террористической организации ИГ (запрещена в России), были зять и дочь духовного наставника мусульман в городе Оулу. Это выяснилось в ходе журналистского расследования о финансировании терроризма, сообщает 1 апреля Yle.

По данным документов, полученных МОТ, Таз Рахман из Бангладеша стал членом ИГ летом 2014 года и уехал в Сирию с женой и детьми. До этого у него было два предприятия: пиццерия в Хельсинки и киоск в Оулу. Журналисты обнаружили, что совладелец этого киоска – Абдул Маннан.

Имам Абдул Маннан работал преподавателем ислама и ранее был заместителем члена городского совета Оулу от Социал-демократической партии.

Во время интервью о радикализации Маннан отрицал, что знаком с кем-либо, кто перешёл на сторону ИГ. Однако когда его спросили о Рахмане, имам подтвердил, что это его зять. По словам Маннана, он ничего не знал о планах дочери уехать в Сирию и в последние два года ничего о ней не слышал. Из опубликованной ИГ новости известно, что работавшего физиотерапевтом Рахмана уже нет в живых.







Маннан же заявил, что не несёт ответстенности за радикализацию родственников.

"Если кто-то принимает решение самостоятельно, не спрашивая у нас, он один несет ответственность за свои действия", – сказал Маннан.

Расследование показало, что финансирование терроризма из Финляндии производится, как и в остальной Европе, за счет подставных компаний и налоговых преступлений.

Ранее также сообщалось, что город Оулу оказался в центре национального скандала, когда стало известно о многочисленных преступлениях иностранцев в отношении несовершеннолетних.