Подозреваемый в разгроме редакции редакции уральского «Коммерсанта» написал явку с повинной. «Сдохнуть сявке» он желал спьяну

Оперативники угрозыска Екатеринбурга задержали мужчину, который разгромил редакцию местного «Коммерсанта». По предварительной информации, на хулиганство его толкнули алкоголь и мотивы, далёкие от работы журналистов.

Как сообщил пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых 1 апреля, подозреваемого нашли в одной из квартир города. 46-летний безработный местный житель признал свою причастность и написал явку с повинной.

«ЧП не связано с профессиональной деятельностью журналистского коллектива филиала российского СМИ», – цитирует его «Коммерсантъ».

В редакции как возможный повод называли выход книги «Ловцы банд. Место встречи...», посвященной борьбе с преступным миром Екатеринбурга. Версию подтверждала оставленная журналистам записка, в которой автор использовал блатной жаргон.







По предварительным данным, в ночь на 1 апреля местный житель проник в офис редакции в доме на улице Горького под воздействием алкоголя. После себя он устроил погром, испортив имущество на 70 тысяч рублей, и послание «Сдохнешь! Сявка…» Кроме того, сотрудники недосчитались жестких дисков с компьютеров гендиректора и главного редактора.

Следствие считает, что «преступление совершено подозреваемым по личным мотивам и носило бытовой характер». Первоапрельскую выходку квалифицировали по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества»). Максимальная санкция — пять лет лишения свободы.