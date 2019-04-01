Депутаты в Ломоносове распустились. Хотят быть как все

Депутаты муниципального образования «Ломоносов» приняли решение о самороспуске. Документ, утвержденный ими 29 марта, опубликован на сайте муниципалитета.

Сложение мандатов раньше срока ими объясняется «целесообразностью проведения выборов депутатов муниципального совета в единый день голосования в сентябре 2019 года с целью войти в единый цикл выборной муниципальной кампании в Санкт-Петербурге».

Выборы в муниципальный совет Ломоносова состоялись в 2015 году. Тогда 9 из 10 мандатов достались представителям «Единой России». Частично их избрали военные, которых, вопреки требованиям оппозиции, включили в список избирателей. Следующие выборы должны были пройти в 2020 году.

В сентябре этого года в Петербурге должны были избрать депутатов 107 из 111 муниципальных образований. Как рассказал «Фонтанке» собеседник в Горизбиркоме, для организаторов выборов удобнее, когда муниципальные кампании проводятся в один год. «Вероятнее всего, в Понтонном и Солнечном депутаты также сложат полномочия на год раньше. В Автово, где большинство мандатов у справедливороссов, вряд ли такое возможно», – добавил он.





