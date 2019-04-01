Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+6°C
/ Завтра: +10
$ 65.42р
73.50р
00:02 02.04.2019
Расширенный поиск

Бизнес
01.04.2019 21:59
Печать

Недострой «Новый Шлиссельбург» продали с торгов за 23 млн рублей. Новый владелец может быть связан с предыдущим бизнес-интересами

Компания «Лебер» за 23 млн рублей приобрела с торгов недостроенный коттеджный поселок «Новый Шлиссельбург», пишет 1 апреля NSP.ru. Проект коттеджного поселка бизнес-класса на берегу Невы в Шлиссельбурге вышел на рынок в 2008 году. На 13 га планировали возвести 130 домовладений. Земля принадлежала компании «Новый Шлиссельбург», которая выступила застройщиком. Фирма связана с разорившимся автохолдингом РРТ бизнесмена Олега Барабанова.

Предприниматель в 2012 году занял у компании «Марко» 300 млн рублей под залог 86 участков общей площадью 9 га. Спустя год Барабанов не смог рассчитаться с долгом, кредитор обратился в суд. В 2016 году «Новый Шлиссельбург» инициировал собственное банкротство. 

Весной 2018 года залоговое имущество выставили на торги за 105,2 млн рублей. После того, как эти и повторные торги не увенчались успехом, лот выставили уже по цене 94,7 млн рублей, которая постепенно снижалась до минимальной — 20% от начальной стоимости.

Актив приобрела компания «Лебер». С момента учреждения в 2014 году единственным собственником юрлица является Екатерина Мельникова, которая вполне может быть знакома с Олегом Барабановым. «Лебер» одно время был «прописан» по тому же адресу, что и «Новый Шлиссельбург», – на Митрофаньевском шоссе, 29 литера Т.



«Фонтанка» поинтересовалась, где и при каких обстоятельствах могли познакомиться предприниматели. Барабанов, согласно данным СПАРК, до 2 июля 2014 года владел 86% в ООО «Брокер-Субару». Этим же днем датируется регистрация в ЕГРЮЛ права собственности Мельниковой на 91% компании. 

Кроме того, Барабанов владеет 61% ООО «ОАК» и занимал пост управляющего компанией с 13 июня 2017 года по 15 мая 2018-го. В день, когда предприниматель приступил к своим обязанностям, Мельникова перестала быть совладелицей компании.

До июня 2009 года Барабанов владел компанией «Русь», после чего актив перешел к офшору «Икс-Два Кэпитал Инк», зарегистрированному на Британских Виргинских островах. Фирма перестала существовать в 2015 году. Ликвидатором с момента смены собственника фирмы значится Екатерина Шумлянская, чей ИНН полностью совпадает с номером Екатерины Мельниковой.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
фото предоставлено компанией «Полис Групп»
01.04.2019 17:36

Выбираем правильно или Что главное в новостройке?

Директор департамента рекламы и маркетинга ГК «Полис Групп» Ольга Ульянова приняла участие в круглом столе «Недвижимость Петербурга: цены, тренды и локации». Мероприятие состоялось в рамках «Ярмарки недвижимости», которая прошла в Петербурге с 29 по 31 марта 2019 г.
ГК «Полис Групп»
01.04.2019 15:13

ГК «Полис Групп» планирует достроить школу в Мурино к концу 2019 года

Общеобразовательное заведение примет первых учеников в сентябре 2020 года.
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
01.04.2019 15:03

В продажу вышел новый дом в ЖК «Статус у парка Победы»

«Петербургская Недвижимость» открыла продажи в доме №2 жилого комплекса высокого комфорт-класса «Статус», который Setl City строит в Московском районе, рядом с парком Победы. Также компания расширила выбор квартир в других корпусах проекта. Цены на старте - от 3,5 млн рублей.
Группа компаний «ЦДС»
01.04.2019 13:26

Группа ЦДС открыла продажу квартир в жилом комплексе ЦДС «Волковский»

Группа ЦДС вывела на рынок дом нового формата ЦДС «Волковский». Небольшой камерный проект рассчитан всего на 270 квартир и будет введен в эксплуатацию в 3 квартале 2021 года.
OOO "Лидер Групп"
01.04.2019 12:29

Поселок Мурино стал городом

Вслед за Кудрово статус города получил еще один популярный у застройщиков и покупателей поселок Ленинградской области – Мурино. Соответствующий законопроект приняли депутаты областного Законодательного собрания.
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
01.04.2019 11:29

ЖК «Новый Лесснер» аккредитован еще одним банком

Банк «Уралсиб» присоединился к программе ипотечного кредитования в первой очереди жилого комплекса «Новый Лесснер» компании «Отделстрой».
фото предоставлено компанией МЕГА Парнас/ Оля Слово
01.04.2019 11:27

Оля Слово в проекте «Модные субботы» МЕГИ Парнас

6 апреля в 17.00 в пространстве Scandinavian МЕГИ Парнас пройдет третий паблик-ток проекта «Модные субботы» (0+).
ЖК Golden City/Glorax Development
01.04.2019 10:00

Начались продажи машиномест в VII квартале Golden City

В VII квартале жилого комплекса Golden City, который компания Glorax Development реализует на намывных территориях Васильевского острова, стартовали продажи машиномест в подземном паркинге
«Петербургская Недвижимость»
29.03.2019 19:31

«Петербургская Недвижимость» приглашает на «Ярмарку недвижимости»

Тематическая выставка «Ярмарка недвижимости» проходит в «Экспофоруме» с 29 по 31 марта: на мероприятии собрались крупнейшие игроки рынка
фото предоставлено компанией "ПСК"
29.03.2019 19:13

Мнение «ПСК»: первичный и вторичный рынок после 1 июля - баланс сохранится

Переход на новую систему финансирования и внедрение эскроу-счетов состоится уже через 4 месяца - 1 июля 2019 года. Перемены на первичном рынке повлекут за собой изменения и на вторичном. Аналитики группы компаний «ПСК» уверены, что эти изменения будут количественные, но не качественные
ЖК «Славянка»
29.03.2019 16:59

Рекордные продажи в ЖК «Славянка»

Группа компаний «ПСК» в рекордные сроки реализовала коммерческие помещения в ЖК «Славянка», который строится в одноимённом микрорайоне на юге Санкт-Петербурга.
компания "ПСК"
29.03.2019 16:46

Прогноз «ПСК»: покупка жилья останется приоритетом для получателей маткапитала

Выплату материнского капитала могут продлить после 2021 года. Как сообщают СМИ, Минтруд проанализирует эффективность расходования средств и примет решение о внесении изменений в федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей», рассчитанного до 2024 года