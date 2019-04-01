Недострой «Новый Шлиссельбург» продали с торгов за 23 млн рублей. Новый владелец может быть связан с предыдущим бизнес-интересами

Компания «Лебер» за 23 млн рублей приобрела с торгов недостроенный коттеджный поселок «Новый Шлиссельбург», пишет 1 апреля NSP.ru. Проект коттеджного поселка бизнес-класса на берегу Невы в Шлиссельбурге вышел на рынок в 2008 году. На 13 га планировали возвести 130 домовладений. Земля принадлежала компании «Новый Шлиссельбург», которая выступила застройщиком. Фирма связана с разорившимся автохолдингом РРТ бизнесмена Олега Барабанова.

Предприниматель в 2012 году занял у компании «Марко» 300 млн рублей под залог 86 участков общей площадью 9 га. Спустя год Барабанов не смог рассчитаться с долгом, кредитор обратился в суд. В 2016 году «Новый Шлиссельбург» инициировал собственное банкротство.

Весной 2018 года залоговое имущество выставили на торги за 105,2 млн рублей. После того, как эти и повторные торги не увенчались успехом, лот выставили уже по цене 94,7 млн рублей, которая постепенно снижалась до минимальной — 20% от начальной стоимости.

Актив приобрела компания «Лебер». С момента учреждения в 2014 году единственным собственником юрлица является Екатерина Мельникова, которая вполне может быть знакома с Олегом Барабановым. «Лебер» одно время был «прописан» по тому же адресу, что и «Новый Шлиссельбург», – на Митрофаньевском шоссе, 29 литера Т.







«Фонтанка» поинтересовалась, где и при каких обстоятельствах могли познакомиться предприниматели. Барабанов, согласно данным СПАРК, до 2 июля 2014 года владел 86% в ООО «Брокер-Субару». Этим же днем датируется регистрация в ЕГРЮЛ права собственности Мельниковой на 91% компании.

Кроме того, Барабанов владеет 61% ООО «ОАК» и занимал пост управляющего компанией с 13 июня 2017 года по 15 мая 2018-го. В день, когда предприниматель приступил к своим обязанностям, Мельникова перестала быть совладелицей компании.

До июня 2009 года Барабанов владел компанией «Русь», после чего актив перешел к офшору «Икс-Два Кэпитал Инк», зарегистрированному на Британских Виргинских островах. Фирма перестала существовать в 2015 году. Ликвидатором с момента смены собственника фирмы значится Екатерина Шумлянская, чей ИНН полностью совпадает с номером Екатерины Мельниковой.