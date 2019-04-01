Нефть продолжает дорожать. Марка Brent поднялась выше 69 долларов за баррель впервые с ноября прошлого года

Цены на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже 1 апреля превысили 69 долларов за баррель. Как пишут «Ведомости», это произошло впервые с ноября 2018 года.

Стоимость нефти растет на фоне сокращения добычи странами ОПЕК. Кроме того, в Китае вырос индекс деловой активности, что означает и рост производства и потребления топлива. Наконец, оказывает влияние на цены и ситуация в Венесуэле и Иране — там также сокращается нефтедобыча. Политический кризис в Венесуэле будет оказывать серьезное давление на стоимость нефти еще длительное время — пока ситуация в стране не придет в норму. Напомним, противостояние действующего президента Николаса Мадуро и оппозиции во главе с Хуаном Гуаидо продолжается уже более месяца.





