Путин и президент Финляндии проведут переговоры в Петербурге

Президент Финляндии Саули Ниинистё приедет в Петербург на международный форум «Арктика – территория диалога», который состоится 9 – 10 апреля. Информацию о визите 1 апреля подтвердила канцелярия финского президента.

В пресс-службе Кремля сообщили, что у Путина также запланированы встречи с руководством других Северных стран: президентом Исландии Гудни Йоханнессоном, премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг, премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном. Помимо взаимодействия в Арктике лидеры стран обсудят двусторонние отношения и актуальные международные темы.

Все они выступят 9 апреля на пленарном заседании «Арктика – океан возможностей», модератором которого станет старший исполнительный редактор Bloomberg по глобальному бизнесу и финансам Джон Фраэр.

Финский президент и ранее приезжал в Россию на Арктический форум: в 2013 году – в Салехард, а в 2017-м – в Архангельск. Финляндия председательствует в Арктическом совете в 2017 – 2019 гг.





