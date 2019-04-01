«Все практики магии противоречат добродетели религиозности». Члены организации «СМС с небес» устроили сожжение «богохульных книг» о Гарри Поттере

Члены польской католической организации «СМС с небес» сожгли целый ряд книг, которые посчитали «богохульными». Об этом 1 апреля они сами сообщили в своем Facebook.

Представители организации ссылаются на Библию — те отрывки, в которых речь идет об уничтожении идолов.

«Все практики магии, которые используются для достижения сверхъестественной власти над другими — даже для обеспечения здоровья — находятся в серьезном противоречии с добродетелью религиозности, и эти практики должны быть осуждены... Церковь убеждает верующих остерегаться их», – заявили члены «СМС с небес».

Они также опубликовали фотографии костра, в котором горят книги Джоан Роулинг о Гарри Поттере, «Сумерки» Стефан Майер, некоторые другие произведения, а также фигурки слонов, маски и некие амулеты.







В организацию «СМС с небес» входят католические священники, а также некоторые их прихожане. Название связано с тем, что члены объединения рассылают «христианские сообщения» через СМС.