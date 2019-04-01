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Строительство
01.04.2019 20:17
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Поликлиники не будет. Смольный одобрил использование участка на проспекте Науки под строительство храма

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга предоставил разрешение на использование участка западнее дома №4 на проспекте Науки под строительство религиозного объекта. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте городской администрации 1 апреля.

Ранее предполагалось, что на этом участке построят поликлинику. Однако летом прошлого года стало известно, что Смольный в судебном порядке расторг договор с инвестором ООО «Радуга» из-за невыполнения взятых на себя обязательств.

Заявку на использование территории для возведения храма подала православная местная религиозная организация приход храма священномученика Серафима (Чичагова). Согласно данным СПАРК, организация прописана по адресу проспект Науки, 22 корпус 2, где располагается храм Тихвинской иконы Божией матери. В конце декабря его освятил митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Кроме того, КГА также предоставил разрешение использовать участок по адресу улица Репищева, 14 в Приморском районе для строительства объекта религиозного назначения. Заявку подавал приход храма иконы Божией Матери «Всецарица».


© Фонтанка.Ру

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