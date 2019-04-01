Акционерам ЗСД рассказали о финансовых итогах года

Акционерное общество «ЗСД», на 100% принадлежащее Санкт-Петербургу, опубликовало финансовую отчетность за 2018 год. Компания владеет автомобильной дорогой «Западный скоростной диаметр», которая в феврале 2017 года была полностью введена в действие в платном режиме и эксплуатируется ООО «Магистраль Северной столицы» (ООО «МСС») – партнером по заключенному с Санкт-Петербургом соглашению о государственно-частном партнерстве.

Согласно отчетности по результатам 2018 года, убыток АО «ЗСД» составил 5 млрд рублей (за 2017 год убыток составлял 2 млрд рублей). Как и годом ранее, основные составляющие убытка – это выплаты по облигационным займам, привлеченным на строительство дороги, и амортизационные начисления от её балансовой стоимости. Эти составляющие, ставшие для компании уже постоянными, формируют бухгалтерский убыток, не оказывая при этом влияние на состояние АО «ЗСД», поскольку в первые годы эксплуатации компания получает поддержку из бюджета Санкт-Петербурга через увеличение уставного капитала.

Увеличение же убытка на сумму около 3 млрд рублей – это формальное отражение в отчетности завершающих мероприятий, связанных с окончанием строительства автомобильной дороги ЗСД. В 2018 году АО «ЗСД» были переданы в дар городу объекты транспортной инфраструктуры, созданные в ходе реализации проекта для обеспечения транспортной связи между улично-дорожной сетью города и ЗСД, а также с целью выполнения городской программы по организации непрерывного движения по набережным Санкт-Петербурга.

В частности, силами АО «ЗСД» была проведена реконструкция Приморского транспортного узла, расположенного на пересечении трех магистралей в Приморском районе города: Приморского проспекта, Приморского шоссе и улицы Савушкина. В рамках реконструкции осуществлено строительство Приморского путепровода, соединяющего Приморское шоссе и Приморский проспект и обеспечивающего непрерывное движение автотранспорта.







Кроме того, через убыток отражен возврат Санкт-Петербургу земельных участков, право пользования которыми было внесено городом в уставный капитал АО «ЗСД» и которые стали не нужны после окончания строительства автомобильной дороги.

Покрытие убытков АО «ЗСД» запланировано после 2020 года, когда ЗСД, как инвестиционный проект, выйдет на окупаемость. Выручка от взимания платы за проезд по автомобильной дороге должна достичь уровня, позволяющего перераспределять часть этих доходов от ООО «МСС» в пользу АО «ЗСД» по условиям соглашения о государственно-частном партнерстве. Тогда же предусмотрено постепенное сокращение и последующее прекращение бюджетной поддержки.