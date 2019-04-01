УК «Возрождение» сообразят на троих. У «куратора» квартиры Путина могут смениться собственники

Совладельца скандальной УК «Возрождения» известили о внеочередном собрании участников. В устоявшейся конструкции собственников может появиться неожиданный персонаж.

коллаж "Фонтанки"

Очередной раунд борьбы за УК «Возрождение», а с ней и за 370 домов Васильевского острова, по данным «Фонтанки», назначен на вторую половину апреля. Владельцы, не в первый уже раз, обсудят вопрос увеличения уставного капитала компании. Однако грядущее заседание обещает отличаться от предыдущих: в этот раз в парный танец двух собственников предприятия вмешивается человек со стороны. Игорь Жураковский, который в настоящий момент одновременно трудится в сферах недвижимости и такси, готов внести в уставной капитал управляющей компании сразу 2 млн рублей и — в теории — получить ее почти целиком. Один из действующих участников уверен, что таким образом на него собирают портфолио «отказов» и готовятся попросить из компании.

В распоряжении «Фонтанки» оказалось уведомление о созыве 19 апреля внеочередного собрания участников ООО «Управляющая компания Возрождение». Главный вопрос — увеличение уставного капитала на основании заявления третьего лица о принятии в общество и внесении вклада. Далее, соответственно, определение номинальной стоимости доли неофита, а также — изменение долей нынешних владельцев. Выглядело бы рутинно, если бы не амбиции новоприбывшего. В своем заявлении Игорь Жураковский пишет, что готов внести 2 миллиона в уставной капитал, который сейчас составляет 15 тысяч рублей. После этого ему автоматически отойдет 99,26%. Есть, правда, вариант, при котором и другие участники насыпают, кто сколько может, в этом случае Жураковский готов обсуждать «взаимоприемлемые условия».

Все смотрится цивилизованно: есть заявление соискателя, есть уведомление о внеочередном собрании. Однако история взаимоотношений внутри руководства компании заставляет заподозрить неладное. С 2016 года «Возрождение» принадлежит в равных долях Инне Семеновой и Павлу Иванову. Директором изначально был Иванов, однако затем его сменила на этой должности Семенова. Был даже недолгий судебный процесс — Иванов пытался оспорить легитимность своего отстранения, но в итоге отозвал иск.

К тому времени он уже находился под домашним арестом. О хронике коммунального кризиса на Васильевском острове напомним в общих чертах. ЖКС №2 Василеостровского района, который управлял более чем 600 домами, стали банкротить в конце 2012 года, ввели внешнее управление. В 2015-м ЖКС отстранили от работы, дома спешно распределили между малоизвестными на тот момент компаниями «Мир» и «Возрождение». Второму, в том числе, достался дом на 2-й линии, где когда-то проживал Владимир Путин.







От жильцов начали поступать жалобы на то, что с ними общие собрания собственников не проводились и мнения у них не спрашивали. Летом 2016 года сотрудники ФСБ обыскали квартиры директоров «Мира» и «Возрождения», а также сотрудников районной администрации, все в рамках уголовного дела по ст. 178 УК РФ (Ограничение конкуренции). Высказывалось мнение, что «Мир» и «Возрождение» сговорились не пустить на рынок конкурента – ЖКС «Василеостровец» Андрея Коробова, бывшего управляющего ЖКС № 2. Иванов был отправлен под домашний арест, где провел год; сейчас он под подпиской, а УФАС прошлой весной подтвердило сговор на ЖКХ-рынке острова.

Как раз на этот период пришлась история с неудачным захватом «Возрождения». «Фонтанка» подробно писала об этом, и выглядело все тогда некрасиво: заверенное нотариально подложное заявление о выходе из общества; глава «нулевой» гостиничной компании в роли нового «как бы директора» УК; нежелание налоговой видеть явное — и как следствие экспресс-конфликт с прокуратурой; аллюзии на золотой век петербургского рейдерства, возбуждение дела и задержание одного из фигурантов. В итоге компанию удалось отбить.

Если в прошлый раз на должности директора могла оказаться Юлия Фокеева, к ЖКХ отношения не имевшая, то и теперь фигура потенциального совладельца наводит на мысли о номинальной фигуре. Игорь Жураковский, согласно СПАРК, является директором компании «Пронед» Сергея Небожука. Профиль — аренда и продажа недвижимости; однако адрес местонахождения в ЕГРЮЛ признан недостоверным, операции по банковскому счету приостановлены, актуальных данных по выручке нет. Зато ИП Жураковский Игорь Николаевич является официальным партнером «Яндекс.Такси» и подключает водителей.

Выяснить у господина Жураковского, зачем ему или кому-то из его знакомых понадобилась убыточная (по крайней мере, по итогам 2017 года) управляющая компания с почти четырьмя сотнями домов, не удалось. Поначалу он сообщил, что речь не идет о вхождении в капитал старой компании. «Учредитель открывает новую управляющую компанию с таким же названием, – заявил Жураковский. – К той компании, у которой долги и все остальное мы не имеем отношения». Практика «переодевания» управляющих организаций в новое юрлицо как средство ухода от долгов на рынке известна. Однако уведомление о собрании участников, двух трактовок не позволяет: речь все же о привычном василеостровском «Возрождении».

Жураковский взял паузу на консультацию с «учредителем» и после этого от прежней общительности не осталось и следа. «В чем вы хотите разобраться? – раздраженно спросил он корреспондента. – У меня нет информации, связаться с учредителем я не смог». На прямой вопрос, чьи интересы он представляет, последовало сакраментальное: «Я не могу вам ничего сказать, я не знаком ни с Семеновой, ни с Ивановым. Когда будет время, узнаете все».

Сам Иванов подтвердил, что получал уведомление о собрании, и разделил удивление корреспондента, заявив, что это не его инициатива. По его словам, в январе Семенова сократила его, так что, являясь совладельцем, он больше не сотрудник «Возрождения». Тот экземпляр заявления Жураковского, который находится у Иванова, это просто незаверенная ксерокопия документа без даты. «То есть не совсем ясно, какой в итоге вопрос будут рассматривать на собрании, – говорит Иванов. – Условно говоря, вот вы сами можете прийти в компанию и написать свое заявление, попросив не 99%, а 90%, и будут они там вдвоем лежать. После истории с Фокеевой я уже ничему не удивляюсь».

По словам Иванова, участники уже проводили заседание об увеличении уставного капитала в равных долях; однако он высказался против, и собрание было признано не состоявшимся. Появление третьего участника он считает новым раундом борьбы. «Они набирают баллы, чтобы мне предъявить ущерб компании, выдать мне 2 копейки и отправить, – говорит он. – Будет новое собрание, я буду против, а они заявят, что я препятствую развитию компании».

Под этим подразумевается пункт 5.3. устава компании: «участники имеют право требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность...» Что бы там ни затевалось в отношении компании, его фигура мешает этим планам, считает Павел Иванов.

В течение дня дозвониться до Инны Семеновой не удалось, трубку она не сняла, на sms-сообщение не ответила.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»