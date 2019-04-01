«О'Кей» ушел в минус. В 2018 году ретейлер получил убыток в 600 млн рублей

ГК «О'Кей» в 2018 году получила убыток в 599 млн рублей против 3,1 млрд рублей прибыли в 2017-м, говорится в отчёте компании по МСФО, опубликованном 1 апреля. Выручка ретейлера составила 161,3 млрд рублей, что на 8,4% меньше, чем в 2017 году.

При этом продажи одноименных гипермаркетов снизились на 10,9% по сравнению с 2017-м — до 147,7 млрд рублей. Выручка дискаунтеров «ДА!», наоборот, выросла на 31,9%.

Для сравнения: чистая прибыль «Ленты» по МСФО в 2018 году снизилась на 11,1% и составила 11,8 млрд рублей. У «Магнита» чистая прибыль за тот же период сократилась на 5%, до 33,8 млрд рублей, у X5 Retail Group (управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») показатель снизился на 8,8% — до 28,6 млрд рублей.





