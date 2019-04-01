В Совфеде назвали предварительную дату вступления в силу закона о хостелах. На лето они могут задержаться в жилых домах

Совет Госдумы продлил работу согласительной комиссии, члены которой не смогли прийти к компромиссу по закону о хостелах. Первый зампред Совета Федерации Николай Фёдоров заявил, что спорщики сошлись посередине, но пока предварительно.

По словам Фёдорова, депутаты и сенаторы пришли к соглашению, что наиболее подходящей датой вступления закона в силу будет 1 октября этого года. Он назвал такой срок достаточным, чтобы участники рынка могли «эффективно и без потерь подготовиться к введению этого нужного закона». Пока это возможный, но ещё не утверждённый вариант.

Ещё один шанс окончательно договориться у нижней и верхней палат будет 3 апреля, на которое назначено дополнительное заседание согласительной комиссии.

При этом, по словам Вячеслава Володина, позиция Госдумы остаётся прежней — откладывать закон нельзя. Депутаты ранее настаивали, что вступить в силу он должен с 1 июля 2019 года. В Совете Федерации предлагают не спешить и выждать как минимум до 1 октября, а лучше подождать до начала следующего года. Если на повторном голосовании две трети членов нижней палаты снова примут закон в текущей редакции, то его могут отдать на подпись президенту в обход Совфеда.

Законопроект о запрете мини-отелей в жилых домах прошёл третье чтение 6 марта. 13 марта его должна была рассмотреть верхняя палата парламента, но сенаторы спустили закон на доработку. «Фонтанка» писала о том, как болезненный для бизнеса закон отразится на петербургских хостельерах и на стоимости номеров в гостиницах.





