Три иномарки «жестко встретились» на Невском проспекте. Очевидцы сообщают о пострадавшем

Серьезное ДТП затруднило движение в центре Петербурга вечером 1 апреля. Очевидцы в соцсетях пишут о пострадавшем, которого увезла скорая.

Авария произошла на Невском проспекте, на перекрестке с Михайловской улицей, сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На фото с места происшествия видно, что столкнулись три легковые иномарки, у всех разбита передняя часть.

На месте аварии работают пожарные и медики. По словам очевидца Антона, пассажира одной из машин забрала скорая. Подробности происшествия выясняются.





