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Город
01.04.2019 19:23
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Смольный заказывает ремонт 109 улиц за 4,1 млрд рублей. Из них только 3 есть на карте «убитых дорог Петербурга» читателей «Фонтанки»

Дирекция транспортного строительства ищет подрядчиков, которые займутся ремонтом городских дорог. «Фонтанка» сопоставила список улиц, которые будут отремонтированы в 2019 году, с теми адресами, которые успели прислать наши читатели для карты «убитых дорог Петербурга».

Смольный заказывает ремонт 109 улиц за 4,1 млрд рублей. Из них только 3 есть на карте «убитых дорог Петербурга» читателей «Фонтанки»

Михаил Огнев/архив "Фонтанки.ру"

СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» проводит сразу 7 аукционов общей стоимостью более 4,1 млрд рублей. В технических заданиях фигурирует 109 различных улиц общей протяженностью 110 км. Если все пройдет гладко, то до конца года учреждение примет и оплатит ремонт 2 млн кв. м дорожного покрытия. 

Как раз на днях «Фонтанка» попросила читателей присылать проблемные места в Петербурге для создания карты «убитых дорог Петербурга». Изучив список адресов, «Фонтанка» пришла к выводу, что у чиновников и активных петербуржцев, участвующих в создании карты, пока существенно разнятся приоритеты. 

В последней редакции адресной программы чиновники отдали приоритет в виде самого большого финансирования дорогам Калининского района. В 513 млн рублей оценили ремонт 4 км Гражданского проспекта на участке от проспекта Маршала Блюхера до Суздальского проспекта и 4 км проспекта Луначарского между проспектом Культуры и до улицы Руставели.



Обе транспортные артерии бесспорно достойны того, чтобы оказаться на карте «убитых дорог Петербурга», однако пока что из Калининского района читатели «Фонтанки» прислали только один адрес – Арсенальную набережную. Один из наших читателей поделился фотографией жуткой ямы, которая находится в начале одного из самых «усталых» участков набережной. Также среди писем читателей была жалоба на плохое покрытие проспекта Непокоренных, но подтверждающих проблему фотографий прислано не было. 

Пока что в лидерах на читательской карте убитых дорог находится Выборгский район. Здесь планируется вложить в обновление асфальта 333 млн рублей. За эти деньги заботливые руки дорожных строителей поработают над 6 улицами, из которых лишь Гомельская есть на карте «Фонтанки». В «убитом» виде в 2019 году, судя по всему, останутся пребывать участки Яковской, Новолитовской и Лиственной улиц, а также перекресток Верхней улицы и 1-го Верхнего переулка. 

Зато дорожники выйдут на проспект Просвещения, где доведут до ума 4 км участка от Выборгского шоссе до проспекта Культуры. Еще одним лидером по ремонту в этом районе станет Тихорецкий проспект, который починят от улицы Гидротехников до Северного проспекта. Также в Выборгском районе подлатают Болотную, Ломовскую и Нежинскую улицы. 

Чиновники, составлявшие программу ремонта, хорошо попали в чаяния автовладельцев в Центральном районе города, где на свежий асфальт на 17 различных улицах будет потрачено 503 млн рублей. Если все пройдет по плану комитета по развитию транспортной инфраструктуры, то с проблемной карты «Фонтанки» до конца года исчезнут улицы Жуковского и Маяковского. А вот ямы на Стремянной улице и улице Ломоносова будут ждать заботливых рук дорожников как минимум до следующего года. Также подрядчик должен будет полностью отремонтировать Новгородскую улицу (1,4 км), где расположился новый офис петербургских чиновников «Невская ратуша». 

На нашей карте «убитых дорог» пока всего 2 адреса в Невском районе – улица Тельмана на участке от Дальневосточного проспекта до Октябрьской набережной и Кудровский проезд. Ни один из них в планы чиновников на 2019 год не вошел. Всего здесь будет отремонтировано 8,5 км дорожного полотна за 313 млн рублей. Бюджетные деньги пойдут на  восстановление Дальневосточного проспекта на участке (2,1 км) от Зольной улицы до улицы Антонова-Овсеенко. Полностью обновят асфальт на Народной улице, по которой транспортный поток втекает в город с Мурманского шоссе. Стоит отметить, что до госзаказа также дошел ремонт 3 км проспекта Большевиков от улицы Коллонтай до улицы Тельмана. 

Чиновники и читатели «Фонтанки» полностью разошлись по южным районам города, а именно по Колпинскому и Пушкинскому районам. В Колпинском районе дорожники смогут заработать 78 млн рублей на Октябрьской улице между улицами Правды и Ижорского Батальона, а также на улице Труда от Шлиссельбургского до Петрозаводского шоссе. Тем временем на карте «убитых дорог» пока красуется только Совхозный проспект, где дорожное полотно выглядит так, как будто несколько раз переболело оспой. Среди писем были жалобы на плохое покрытие Заводского проспекта, Соборной улицы и других магистралей, но без фотографий. 

154 млн рублей власти потратят на три дороги общей протяженностью 3,78 км в Пушкинском районе. Здесь новое покрытие получат Витебский проспект на участке от Южной окружной железной дороги до Московского шоссе, Звериницкая улица, а также само Московское шоссе от Софийского бульвара до реки Славянки. Если бы дорожники выходили, руководствуясь картой «Фонтанки», то им пришлось бы иметь дело с ямами на Кедринской, Центральной, Валдайской и Первомайской улицах. 

Всего один адрес с фотографией пришел из Приморского района – читатель не поленился сфотографировать трудную дорогу на 3-й Конной Лахте. Без фотографий поступила информация о плохом покрытии на Сестрорецкой, Школьной, а также Торжковской и Белоостровской улицах. Тем временем за 446 млн рублей новенький асфальт должен появиться на 8,36 км улиц. Целиком будут отремонтированы проспект Авиаконструкторов и улица Уточкина. Также дорожники выйдут на 2,8 км Комендантского проспекта между Нижне-Каменской улицей и Комендантской площадью. Вливание свежего асфальта получит и Дорога в Каменку на участке от Суздальского проспекта до Выборгского шоссе. 

Необходимо отметить, что закупки дирекции транспортного строительства полностью основаны на адресной инвестиционной программе, в которой первоначально было 128 адресов будущего ремонта. Как пояснил «Фонтанке» собеседник в дирекции транспортного строительства, количество объектов, которые будут отремонтированы, осталось тем же самым. Просто некоторые объекты пришлось вынести в отдельные лоты из-за специфики необходимых для них работ. 

Напоминаем, что «Фонтанка» продолжает собирать карту «убитых дорог Петербурга». Уважаемые читатели, присылайте адреса и фотографии ям, крупных трещин и других повреждений дорожного покрытия, с которыми вы сталкиваетесь, на почту avto@fontanka.ru с пометкой «Для карты убитых дорог». Обратите внимание, что обязательным условием отметки на карте является фотография. 

Михаил Грачев,
«Фонтанка.ру»

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