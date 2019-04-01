Троллейбус и трамвай столкнулись лоб в лоб в Чехии. Пострадали около 40 человек

Несколько десятков человек пострадали в серьезной аварии с участием городского электротранспорта в чешском городе Брно днем 1 апреля. Больше десяти человек получили тяжелые травмы.

Авария произошла во втором часу дня по местному времени на пересечении улиц Масна и Крженова в Брно, сообщает Nova.cz. Там лоб в лоб столкнулись троллейбус с пассажирами и трамвай. Последний был пуст, его перегоняли из центра.

В результате ДТП, по разным данным, пострадали от 38 до 40 человек. Как уточняет irozhlas.cz, 12 из них в тяжелом состоянии, у остальных травмы легкой и средней тяжести. Среди пострадавших и оба водителя.

Ущерб от аварии оценили более чем в миллион крон, отмечает телеканал ct24.Причина произошедшего устанавливается.





