Минфин спрогнозировал курс рубля до 2036 года. Доллар серьезно усилится

Правительство утвердило бюджетный прогноз России, подготовленный Минфином. Курс рубля в следующие 18 лет ждет лишь негатив. К 2036 году, по расчетам ведомства, один доллар будет стоить почти как евро сейчас — около 74 рублей.

Российская валюта будет сдавать позиции постепенно, говорится в документе, утвержденном 1 апреля. К 2024 году доллар будет оцениваться в 65,1 рубля. К 2030-му уже 70,7 руб. А к 2035-му и 74,1. В консервативном прогнозе, с дешевой нефтью и замедлением мировой экономики, все равно получится эта цифра, только стремление к ней ускорится. В 2024-м — 67,9 рубля за доллар. А к 2030-му — 71,5. Итог же все равно один — 74,1 руб. за доллар в 2035 году.

В начале марта Министерство экономического развития РФ ухудшило прогноз по курсу рубля на 2019 год. Ранее в прогнозах ведомства ожидался среднегодовой курс на уровне 63,9 рубля за доллар США. В 2020–2021 годах чиновники теперь ждут доллар по 67,2–67,8 руб.





