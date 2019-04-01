Застройщика ЖК «Водолей-2» в Сестрорецке признали банкротом

Арбитражный суд Петербурга признал банкротом компанию «ФБ Сестрорецк». Информация об этом появилась на сайте «Электронное правосудие». Застройщик возводит в Сестрорецке жилой комплекс «Водолей-2».

Арбитраж по иску Инвестиционного торгового банка ввел в отношении компании конкурсное производство сроком на 12 месяцев. Конкурсного управляющего предстоит утвердить в апреле.

Как рассказал «Фонтанке» 1 апреля адвокат пайщиков Константин Григорьев, положительный для пайщиков момент заключается в том, что суд ввел конкурсное производство, руководствуясь параграфом 7 главы IX федерального закона о несостоятельности, который регулирует банкротство застройщиков.

«То есть официально в рамках банкротного процесса наш должник признан застройщиком, и теперь все пайщики и прочие кредиторы, у которых есть требования на квадратные метры, могут заявляться и устанавливать свои требования на получение именно этих квадратных метров», – пояснил адвокат.

С другой стороны, ключевым может стать вопрос, кого назначат конкурсным управляющим. Пайщики заявили кандидатуру Владимира Полуянова, который, в том числе, работает с ЖК «Охта Модерн». В феврале, напомним, один из самых известных петербургских долгостроев официально согласилась завершить «дочка» «Группы ЛСР».

По словам Григорьева, Инторгбанк до последнего момента поддерживал кандидатуру Полуянова, однако накануне судебного заседания предложил другого управляющего — Константина Коробова.

Напомним, ранее замглавы комитета по строительству Евгений Барановский говорил, что банкротство «ФБ Сестрорецк» может сильно затормозить процесс получения пайщиками своих квартир. Жилой комплекс высотой 6–7 этажей общей площадью 12,8 тысячи квадратных метров на 147 квартир был почти полностью завершен еще в 2015 году. Иск о банкротстве на 99,2 млн рублей Инвестиционный торговый банк подал к застройщику в июне 2018 года.

По данным СПАРК, единственным владельцем «ФБ Сестрорецк» является компания «СМУ-303-Инвест», которая принадлежит Евгению Логинову (80%) и Николаю Мальтову (20%). Один из бывших собственников застройщика ЖК «Водолей-2» – пайщик известного кооператива «Озеро» Игорь Балландович, который покинул состав совладельцев компании незадолго до подачи банкротного иска.