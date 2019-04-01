Тренер Тутберидзе впервые рассказала, почему от нее ушла фигуристка Медведева

Заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Этери Тутберидзе впервые публично объяснила, почему от нее уходят спортсменки. Напомним, что в 2014 году с ней рассталась чемпион Олимпиады в Сочи в командном турнире Юлия Липницкая, а в 2018-м — двукратный серебряный призер Игр-2018 Евгения Медведева.

В программе «Познер» на Первом канале Тутберидзе сделала вывод, что это происходит из-за её жесткости.

«Жесткость сыграла свою роль. Когда спортсмен уже что-то завоевал и думает, что теперь он может тренироваться по-другому, что обращаться с ним надо по-другому, начинается конфликт. Но как ты шел к медали, таким способом только и пойдешь дальше, если я начну жалеть, ничего не получится. Если раньше за неделю ты мог раскоординироваться, то и сейчас так будет. Почему я должна звать для тебя отдельного хореографа, потому что ты выиграл медаль? Ты сошел с подиума, и ты никто, ты должен ее доказать на следующем старте. У тебя есть прошлая медаль, но это никак не поможет тебе в будущем», – заявила Тутберидзе.

Этери Тутберидзе самый успешный тренер в мировом женском фигурном катании за последние годы. Ее подопечные на минувшем чемпионате выиграли золото (Алина Загитова) и серебро (Элизабет Турсынбаева). Среди ее успехов также золото Олимпиады в Сочи Аделины Сотниковой, чемпионство Олимпиады в Сочи в командных соревнованиях Юлии Липницкой, чемпионство Олимпиады-2018 Алины Загитовой, серебро Олимпиады-2018 Евгении Медведевой.

Отметим, что на подходе еще несколько талантливых учениц Тутберидзе, которые со следующего сезона начнут выступать на взрослом уровне. Многие из них уже на регулярной основе делают на юниорских соревнованиях четверные прыжки. Самая заметная из них — 14-летняя Александра Трусова.





