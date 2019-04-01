В Петербурге почти каждый сотый лишён заграничного отпуска. В стране их удерживает общий долг в 40 миллиардов

Перед началом туристического сезона судебные приставы предупредили, что долги не выпустят из страны почти 63 тысячи жителей Петербурга. Размер недоплаченного ими впечатлил и самих исполнителей.

О том, что армия невыездных на 1 апреля насчитывает без малого 63 тысячи человек, на пресс-конференции в ТАСС сообщила и.о. начальника отдела организации исполнительного производства Управления Федеральной службы судебных приставов по Петербургу Марина Евдокимова. Под ограничение на выезд они попали из-за долгов по исполнительным производствам, которые в совокупности превысили 40,5 миллионов рублей, рассказала Евдокимова.

Позднее в пресс-службе уточнили, что сумма была прочитана неверно. «Не все мы привыкли прибавлять три ноля, как это делают в отчетах», – объяснили в ведомстве, заверив, что внушительная цифра не розыгрыш и речь действительно идёт о 40,5 млрд рублей. Это преимущественно налоговые платежи и неоплаченные кредиты.

При этом погашение долга не гарантирует незамедлительной свободы передвижений. После того, как деньги будут перечислены, потребуется ещё порядка десяти рабочих дней, чтобы должника вычеркнули из всех баз.





