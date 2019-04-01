В Роскомнадзоре признались, что читают каналы в запрещенном ведомством Telegram. И выбрали лучшую первоапрельскую шутку

Роскомнадзор официально опроверг розыгрыш, размещенный в телеграм-канале «Зателеком», который ведет исполнительный директор Общества защиты Интернета Михаил Климарев. Об этом РКН сообщает 1 апреля на своей странице «ВКонтакте».

«По итогам 1 апреля в нашем личном рейтинге первоапрельских розыгрышей с большим отрывом побеждает знаменитый генератор непроверенной и неподтверждённой информации, выдаваемой за правду, – телеграм-канал «Зателеком». С утра его администратор опубликовал письмо, подписанное якобы замруководителя РКН Александром Панковым, с таким смыслом: ровно в 12:00 интернет-провайдеры должны на 15 минут отключить свое оборудование. От себя официально заявляем: А. Панков никогда таких писем не подписывал и никому не отправлял», – говорится в сообщении РКН.

В ведомстве уточнили, что шутка не всем могла показаться смешной: «Какой-нибудь интернет-провайдер на 15 минут мог и вправду поверить в подлинность письма, отключить голову и вместе с ней и Интернет для своих клиентов», – заявили в РКН.

Отметим, «письмо» Панкова было опубликовано в канале «Зателеком» в 9:38 утра 1 апреля. Уже в 12:01 сам Климарев уточнил, что это был розыгрыш: «Это была запись про отключение интернетов. Если вы смогли увидеть это видео, значит, сегодня первое апреля».







Любопытно, что в Роскомнадзоре и сами не прочь пошутить — ведомство выложило в Twitter видео, где его название написано в стиле «Звездных войн» и сопровождается тяжелым дыханием Дарта Вейдера из киносаги.

Большинство пользователей шутку не оценили. «Columbia Pictures не представляет, чем Роскомнадзор тут заправляет», – пишет один из комментаторов. Другой добавляет: «Если тяжелое дыхание из "Звездных войн" – это ваш юмор, то это днище. И зачем нам этот плагиат? Покойтесь с миром, и да пребудет с вами потусторонняя сила. Даже шутить не умеете, не говоря уж о работе». «Фонтанка» попыталась уточнить в пресс-службе Роскомнадзора причину появления такой шутки, однако ответа в течение дня получить не удалось.