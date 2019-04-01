LEGENDA Intelligent Development увеличила выручку в 2018 году на 50%

Группа компаний LEGENDA Intelligent Development огласила итоги прошлого года: выручка увеличилась вдвое, валовая прибыль — на четверть. Еще одним приятным достижением компании можно считать показатели объемов сданного жилья.

Как сообщает пресс-служба петербургского застройщика, объем выручки группы за 2018 год составил 8 100 млн руб., это на 50% больше, чем год назад. Валовая прибыль компании за прошлый год составила 2 229 млн руб., что на 24% выше показателя 2017 года.

По итогам года группа вошла в десятку застройщиков Санкт-Петербурга по объему сданного жилья – 108 000 кв. м. К моменту завершения в проектах было продано порядка 91% площадей. Объем продаж жилья сохранился на уровне 2017 года, а вот объем заключенных договоров составил 6,2 млрд руб., что на 19% выше показателя 2017 года. Кроме того, на 14% выросла и средняя цена реализации жилья компании в 2018 году, составив 143 тыс. руб. за кв. м.

Также в прошлом году группа вывела на рынок два новых проекта: в авторском сегменте LEGENDA Business стартовал проект «Московский, 65», в сегменте premium вышел в продажу второй премиальный проект «Институтский, 16». Сейчас активно строятся еще три smart-проекта – «LEGENDA Героев» (1-я и 2-я очереди) и «LEGENDA Комендантского» (2-я очередь).

«Мы достигли существенного роста финансовых показателей благодаря активной реализации текущей адресной программы. Рост средней цены продаж является частью маркетинговой стратегии Группы, направленной на повышение доходности каждого из проектов», – сообщил финансовый директор холдинга LEGENDA Алексей Лукьянов.