Выбираем правильно или Что главное в новостройке?

фото предоставлено компанией «Полис Групп»

Директор департамента рекламы и маркетинга ГК «Полис Групп» Ольга Ульянова приняла участие в круглом столе «Недвижимость Петербурга: цены, тренды и локации». Мероприятие состоялось в рамках «Ярмарки недвижимости», которая прошла в Петербурге с 29 по 31 марта 2019 г.

Ведущие аналитики рынка недвижимости поговорили о том, что сегодня становится для покупателей основным при выборе будущего жилья, на что больше всего они обращают внимание: цена, качественные характеристики, расположение или наполнение инфраструктурой.

Эксперты сошлись во мнении, что важность имеют все аспекты. Как отметила Ольга Ульянова, требования покупателя выросли: учитывая разнообразие проектов на рынке сегодня его сложно чем-то удивить. Именно поэтому пристальное внимание клиент уделяет деталям. Насколько продумала отделка в квартирах (например, утоплены ли счетчики в стену), есть ли колясочные, есть ли парковки для велосипедов, как выполнено благоустройство территории, что проектом предусмотрено для детей, есть ли паркинги и такие детали как, например, подогрев крылец.

Все объекты ГК «Полис Групп» сегодня отвечают запросам требовательных покупателей. Во всех из них предусмотрена коммерческая инфраструктура, выполнено комплексное благоустройство, есть детские и спортивные площадки. В частности, в ЖК «Полис на Комендантском», который компания возводит в Приморском районе Санкт-Петербурга, можно приобрести квартиру по цене от 1,95 млн руб. На территории комплекса будет создан детский веревочный парк, игровые комплексы для детей, выполненные из экологичных материалов и зона активити для взрослых. На первых этажах расположатся коммерческие помещения.

ГК «Полис Групп»

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Эко-кварталы Полис на Комендантском – застройщик ООО "ТИН Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/