Когда нет денег. Начальница «Почты России» в Кукане сожгла учреждение, чтобы скрыть недостачу

Полицейские в Хабаровском крае задержали главу отделения «Почты России» в селе Кукан. Как сообщается 1 апреля на сайте МВД, 29-летняя женщина подожгла учреждение, чтобы скрыть недостачу.

«По словам женщины, мотивом её противоправного действия послужило желание скрыть недостачу товарно-материальных ценностей и денежных средств», – говорится в сообщении полиции. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога), ущерб оценили в 2 млн рублей.

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде, расследование продолжается, уточнили в ГУ МВД.





