От Дворцовой до Рыбацкого: ГИБДД ловила Mercedes GL500, отобранный у водителя под угрозой пистолета

В ночь с 31 марта на 1 апреля сотрудники петербургской Госавтоинспекции «по горячим следам» ловили вооруженных угонщиков. Злоумышленники на похищенном «Мерседесе» в сопровождении BMW проехали через полгорода, но уйти не смогли.

Как сообщают 1 апреля в группе «ВКонтакте» «Дорожный инспектор», около 23:45 31 марта в полицию поступила информация о том, что двое неизвестных, угрожая владельцу пистолетом, завладели автомобилем Mercedes GL500. Стало известно, что иномарку видели на Дворцовой набережной, и сотрудники ОБ ДПС № 1 ГИБДД начали преследование «по горячим следам».

«Мерседес» удалось задержать около 0:40 1 апреля у дома 24 по Караваевской улице. За рулем находился 27-летний мужчина, а в сопровождавшем иномарку BMW задержали 25-летнего парня, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу (ст. 158 УК РФ).

При досмотре полицейские обнаружили пистолеты «ОСА» и МР-80, а также 15 патронов к ним. Лицензии на ношение оружия у задержанных не оказалось. Сейчас решается вопрос о привлечении их к ответственности по статье 162 УК РФ (разбой).





