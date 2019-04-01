Бизнесмен приговорен к 7 годам колонии по делу о госизмене в ФСБ

Московский городской суд 1 апреля признал 40-летнего Георгия Фомченкова, который мог передать американцам секретные сведения, виновным в деле о государственной измене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ. Его отправили на 7 лет в колонию строгого режима.

Бизнесмен фигурировал в уголовном деле в отношении одного из экс-руководителей ЦИБ ФСБ, Сергея Михайлова. Об этом пишет «Интерфакс».

Фомченков был задержан 4 декабря 2016 года, в один день с Михайловым, майором Дмитрием Докучаевым и главой отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Русланом Стояновым. На следующий день Московский гарнизонный военный суд избрал для них меру пресечения в виде ареста.

В феврале полковник Михайлов был приговорен к 22 годам колонии строгого режима. По версии следствия, глава Центра информационной безопасности ФСБ и его подчиненный майор Дмитрий Докучаев передали американцам информацию оперативного характера на главу компании Chronopay Павла Врублевского, разыскиваемого по делу о киберпреступлениях. За это им якобы обещали денежное вознаграждение.







Бизнесмен Георгий Фомченков и сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов проходили как сообщники. Они, по информации следователей, во время поездки на конференцию по компьютерной безопасности могли передать сведения аффилированным с ФБР людям.

Уголовное преследование Михайлова и Докучаева ранее связывали с хакерской группой «Шалтай-Болтай», однако в материалах дела упоминание об этом отсутствует.