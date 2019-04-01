Пол на Бармалеевой избавили от снаряда военных времён. Жильцам разрешили вернуться в квартиры

Службы закончили работу в жилой пятиэтажке в Петроградском районе Петербурга, в одной из квартир которой 1 апреля случайно был найден военный снаряд.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе районной администрации, к пяти вечера сотрудники экстренных служб разъехались с Бармалеевой улицы, 24, забрав с собой потенциально опасную находку. Эвакуированным жителям разрешили вернуться в пятиэтажку, которую признали безопасной. При этом некоторые жильцы говорят, что никакой эвакуации и не было.







По словам жильца квартиры №14, нечто, похожее на боеприпас, обнаружили при разборе пола. Ремонт прервали и вызвали полицию, ещё через три часа подоспели взрывотехники. Жильцы услышали от них, что снаряд был цел и, возможно, не разряжен. Как долго он хранился под полом, хозяева предположить не берутся.