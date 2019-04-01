Бывший сотрудник мэрии Петербурга уходит из «Газпрома» в Минфин. Андрей Круглов меняет работу

Бывший заместитель председателя правления «Газпрома» Андрей Круглов переходит на работу в Министерство финансов. Об этом 1 апреля со ссылкой на свои источники пишет РБК.

В Минфине Круглов займет должность замминистра, утверждают собеседники издания. Отметим, в «Газпроме» он отвечал за финансовый блок. Андрей Круглов является бывшим сотрудником мэрии Петербурга — с 1995-го по 2001 год он занимал ряд должностей в Управлении внешнеэкономического сотрудничества комитета по внешним связям мэрии Петербурга (затем — администрации Петербурга). Напомним, до 1996 года возглавлял ведомство Владимир Путин.

В «Газпром» Круглов пришел почти одновременно с нынешним главой монополии Алексеем Миллером — в 2002 году. Являлся зампредом правления с 2004-го.

Напомним, ранее сообщалось о целом ряде кадровых изменений в «Газпроме». Так, ушел на пенсию глава департамента капстроительства Сергей Прозоров. На место ушедшего ранее Александра Медведева назначена глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова. Подробнее о кадровых перестановках в газовом монополисте «Фонтанка» писала ранее.





