К концу апреля Смольный планирует полностью отмыть Петербург от «зимней грязи»

До конца апреля коммунальные службы должны очистить город от пыли и грязи, а также отмыть фасады 1,7 тысячи зданий. Об этом 1 апреля на заседании малого правительства в Смольном сообщил вице-губернатор Николай Бондаренко.

В адресной программе помывки числятся 1,7 тысячи домов, однако, по словам чиновника, осмотры показали, что список необходимо увеличить. Помывка улиц от пыли будет проходить в два этапа. Первый — технический, второй предполагает более тщательную уборку. Кроме того, коммунальщикам предстоит провести работы по устранению последствий протечек, которые образовались после очистки кровель от снега и наледи.

Ранее Смольный анонсировал общегородской субботник, который состоится 20 апреля.





