В программу реставрации КГИОП могут войти 255 домов. Когда комитету перейдут полномочия от фонда капремонта

Комитет по охране памятников может забрать у фонда капремонта полномочия по реставрации фасадов 255 домов Петербурга. Как сообщил 1 апреля председатель КГИОП Сергей Макаров на заседании малого правительства, текст соответствующего законопроекта уже готов и проходит согласование в юридическом комитете.

По данным главы комитета, на реставрацию лицевых и дворовых фасадов этих зданий потребуется 16,2 млрд рублей. Он добавил, что восстановить внешний облик зданий планируется в течение 10 лет. Макаров пояснил, что работы по каждому дому будут согласовываться с жилищным комитетом.

В ходе заседания врио губернатора Александр Беглов заметил, что фасады зданий-памятников «украшает» большое число кондиционеров и элементов технических коммуникаций.

Неделю назад градоначальник анонсировал законопроект о передаче полномочий по реставрации самых сложных фасадов зданий-памятников от фонда капремонта КГИОП. Документ планировалось принять еще при Георгии Полтавченко.







Беглов пояснил, что некоммерческая организация «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» не обладает необходимыми компетенциями для реставрации самых сложных с точки зрения декора фасадов зданий, которым требуются не ремонтные, а реставрационные работы.

Напомним, что полномочия по реставрации фасадов зданий фонд капремонта получил в 2014 году. Ранее восстановлением домов-памятников занимался КГИОП.