В четверг в Петербурге будет +11

Выше десяти градусов тепла будет в Петербурге на этой неделе. Синоптики обещают настоящую весну к четвергу.

Прогноз Северо-Западного гидрометцентра предрекает ночные заморозки в первые дни апреля: завтра, 2-го числа, будет -1; послезавтра, 3 апреля, – -2. Однако уже в четверг столбик термометра не опустится ниже ноля даже в темное время суток.

Дни на этой рабочей неделе будут ясными, теплыми: от 7 градусов завтра до 11 в четверг, 4 апреля. Ветер – преимущественно южных направлений.







Сейчас в городе на Неве 4 градуса тепла.

Впрочем, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил: слишком надеяться на это тепло не стоит, апрель — самый динамичный месяц в году. Теплые вещи лучше далеко не прятать.