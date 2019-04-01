После публикаций о вспышках дизентерии в московских детсадах Навальный получил иск от компании, которую связывают с Пригожиным

Фирма «Московский школьник», которую СМИ относят к структуре предпринимателя Евгения Пригожина, подала в суд на оппозиционера Алексея Навального после серии публикаций о связи ресторатора со вспышками дизентерии в московских детсадах.

Как сообщил Алексей Навальный в Instagram 1 апреля, ответчиками по иску кроме него значатся Фонд борьбы с коррупцией, член ФБК Любовь Соболь, которая в качестве юриста представляет интересы родителей заболевших детей, и Наталья Шилова. Последняя рассказала ФБК о своей работе в «Московском школьнике» и назвала компанию подразделением принадлежащего Евгению Пригожину «Конкорд». В пресс-службе «Конкорда» связь ресторатора и «Московского школьника» опровергли.

Как следует из картотеки арбитражного суда Москвы, иск поступил 28 марта, материалы переданы судье Евгении Киселёвой, дата первого заседания ещё не назначена. По словам Навального, с предметом заявления он не ознакомлен, но ждёт, что материалы об отравлении детей потребуют удалить.

Рассказ Шиловой опубликован на YouTube-канале «Навальный LIVE» в феврале. Женщина предоставила фотографии, сделанные якобы на пищеблоках компании «Московский школьник» в 2017 году, и назвала условия работы антисанитарными, а качество продукции, которую поставляют в сады и школы, – ужасным.

В конце января «Навальный Live» рассказал о вспышке дизентерии в детских садах Москвы, которые кормит компания ООО «Комбинат питания "Конкорд" ЮВАО» Евгения Пригожина. Позднее в ФБК сообщили о возбуждении уголовного дела.





