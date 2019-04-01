Это вам не шуточки. 10 реальных фактов мировой истории в День дурака

Шутки в сторону. Для мировой истории день 1 апреля – отнюдь не самый весёлый, хотя его связь с розыгрышами разорвать уже невозможно. «Фонтанка» напоминает о фактах, которые в сегодняшний День дурака выглядят не иначе как курьезы. А может, это просто были неудачные шутки.

Владимир Зеленский//AP/ТАСС Автор: Efrem Lukatsky

Разыграли ли вас уже сегодня, или шутка от коллег и близких ещё впереди, на околокурьёзные факты мировой истории, которые случились в День дур?ака, это не повлияет никак. Считается, что День смеха, как массовая забава, состоялся в XVI – XVII веках в Европе, когда фламандские дворяне давали шуточные поручения слугам, а британские шутники звали зевак в Тауэр смотреть на «помывку львов». «Фонтанка» напоминает про события 1 апреля разных лет, которые вряд ли вызовут улыбку.

1. Власть доллара

Фото: pixabay.com/rawpixel

В далеком 1778 году День смеха был уже известен в Ирландии, откуда родом новоорлеанский бизнесмен Оливер Поллок. Именно он, по многочисленным свидетельствам, придумал 1 апреля знак всемирной валюты – доллар — $. Поллок эмигрировал в Америку и во время Войны за независимость в Северной Америке был занят серьезными делами – закупкой оружия у испанцев и торговлей с «американскими патриотами». В ходу в конце 18-го века в тех краях предсказуемо были испанские пиастры. На бумаге этот денежный знак выглядел как PS. Оливер Поллок торопился записать важные бухгалтерские расчеты и, скорее всего, не смотрел в календарь. Сначала он стал писать P поверх S, а затем, 1 апреля, написал символ как S, перечеркнутую двумя вертикальными линиями. Историки утверждают, что счета Поллок передавал американскому конгрессмену Роберту Моррису, а в 1786 году доллар стал национальной валютой США. Хотя есть и другие теории возникновения символа главной мировой валюты, однако о дате их рождения ничего не известно. В любом случае с долларом не скучно. Когда он дорожает, смеются те, у кого он есть. Когда дешевеет, бывает слышен ехидный смешок тех, у кого долларов не было, нет и вряд ли будут.







2. «Никому не верю» как предвестник «Майн кампф»

Площадь Мариенплац в Мюнхене во время Пивного путча Фото: Bundesarchiv, Bild 119-1486 / CC-BY-SA 3.0

1 апреля 1924 года стало днём обретения «ореола мученика» для последнего поработителя Европы. В этот день 95 лет назад Адольф Гитлер и его подельники по «пивному путчу» получили приговоры за неудавшуюся попытку государственного переворота. Из пяти лет тюрьмы Гитлер отсидел только девять месяцев, но и этого срока несостоявшемуся художнику хватило, чтобы стать писателем. Именно после приговора 1 апреля 1924 года будущий фюрер нацистской Германии в тюрьме Ландсберг написал свою книгу «Майн кампф». Текст запрещён в России с 2002 года. С 2010 года книга признана экстремистской. Публично шутить с цитатами книги чревато уголовным преследованием. Даже первого апреля.

3. Истребители её величества

Фото: Badge of the Royal Air Force

1 апреля 1918 года, за полвека до появления одноимённой немецкой террористической группировки, были основаны британские RAF – Королевские военно-воздушные силы (Royal Air Force). Спустя сто лет боеготовность и исправность самолётов со знаменитой красно-бело-синей мишенью на крыльях и фюзеляжах обеспечивают 33 тысячи человек. С 30-х годов RAF регулярно применяются в международных конфликтах, будь то восстание иракского шейха Ахмада в 1932 году или свержение режима другого иракского лидера, Саддама Хуссейна в 2003 году. Сегодня в состав Военно-воздушных сил Великобритании входит более 500 самолётов различных модификаций. Последнее боевое применение состоялось в 2009 году над Ираком. Оппонентам сил «западной коалиции» вряд ли было смешно разбирать символику на боевых машинах над головами.

4. Исламская демократия

Фото: IVE/ASSOCIATED PRESS/ТАСС

1 апреля 1979 года аятолла Хомейни провозгласил Иран исламской республикой. 40 лет этот день отмечается как национальный праздник, которому предшествовал общенациональный референдум. Работавший тогда в Тегеране корреспондентом ТАСС, ныне нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин отмечает, что смотреть на те события без улыбки не получается. «Помню муллу, сидевшего перед палаткой («пунктом для голосования») на площади Бахарестан перед старым Меджлисом. Голосующих вокруг было не видно, а он методично разрывал бюллетени пополам и отправлял в урну пачками зеленые корешки («да» – «исламской республике, конституция которой будет утверждаться народом»), а красные («нет») швырял на асфальт. Предложил «проголосовать» и нам с приятелем, без всякой регистрации. Мы отказались», – отметил юбилей свидетель очередного исторического факта Дня смеха.

5. Опиум для народа

Фото: pixabay.com/kalhh

Но есть и хорошие нешуточные новости. Первого апреля 1938 года в Швейцарии с размахом презентовали растворимый кофе. Кофе как напиток был изобретен гораздо раньше, но именно в этот день его представили под лозунгом «Доведен до ума» и годен к долгому хранению. В Европе обстановка уже накаляется, но Швейцария славится своим нейтралитетом. Видимо, поэтому марка кофе Nescafe стартовала именно в этой стране и почему-то именно в День дурака. В итоге соблазну быть одураченными поддались в первую очередь кофеманы США, уже после Второй мировой войны. После этого кофемания пошла по миру. К слову, это был главный безалкогольный напиток и взрослых постсоветской России. Пустые жестяные банки популярных брендов наверняка можно до сих пор найти на дачах «про запас». Найти и посмеяться над самими собой!

6. Золотой огрызок

Фото: коллаж/"Фонтанка"/pixabay.com//dariuszsankowski

1 апреля 1976 года Стив Возняк, Рональд Уэйн и Стив Джобс создали компанию, использование бренда которой спустя 30 лет станет признаком респектабельности в наступившей цифровой эре. Технари попробовали делать персональные компьютеры, и у них получилось. Спрос на классную вещь спустя сорок лет привёл Apple к чистой годовой прибыли около 60 млрд долларов США. А начиналось всё не без юмора. Имя Apple Джобс предложил, чтобы номер фирмы был в телефонных справочниках раньше конкурентов из «Atari». А имя культовых машин компании Macintosh – это всего лишь любимый сорт яблок разработчика компьютера Джефа Раскина. Джобс стал его преемником в проекте. Сегодня планшеты, смартфоны и прочие игрушки Apple остаются топовой забавой для гаджетоманов всей планеты, когда даже «случайно» слитый чертёж будущей новинки – событие номер один в цифровом мире.

7. Ядерный щит Родины

Царь-бомба//Автор: Croquant with modifications by User:Hex - собственная работа, CC BY-SA 3.0

1 апреля 1946 года власти СССР образуют на границе Нижегородской области и Мордовии ядерный центр «Арзамас-16». Ныне популярная религиозная точка на картах православных верующих, Саров в советском прошлом стал главным местом создания ядерного оружия страны. Как бы ни назывался в документах этот закрытый населённый пункт – База № 112, Горький-130, Кремлёв, Арзамас-75, на его функционале в советское время это никак не сказывалось. Именно там была создана советская атомная бомба. Сегодня официальная основная цель наследника советских учёных Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (предприятие госкорпорации «Росатом») – использование ядерной физики в мирных целях.

8. Первоапрельская имперская политика

Александр I/неизвестный художник

Первое апреля по иронии судьбы часто ассоциируется у историков с важными политическими событиями в мировом процессе. Например, в этот день в 1808 году император Александр I провозгласил «навечное» присоединение Финляндии к России. Говорят, что Александр пообещал финнам сохранить в неизменном виде основной закон страны, принятый ещё в 1772 году. Однако в масштабе вечности шутка не очень удалась. «Вечность» продлилась целых 110 лет, после чего пришел Ленин и все «испортил». И последовавшие попытки советского руководства переиграть историю в конце 30-х годов 20-го века успеха не имели. Наверное, выбрали не ту дату.

9. Вождю порвали тыл

Фото: Замир Усманов/"Фонтанка.ру"/Архив

1 апреля 2009 года вождю мирового пролетариата на площади его имени в Петербурге взорвали пятую точку. Монумент «Ленин на броневике» у Финляндского вокзала ранним утром «украсила» сквозная дыра, через которую при желании можно было увидеть даже Большой дом на противоположном берегу Невы. Покушение на одно из первых произведений монументальной скульптуры советского периода, несмотря на починку памятника всего год спустя, дало старт целой волне вандальных инициатив «по Ильичу». В декабре 2010 года был взорван Ленин в Пушкине. А на Украине прошёл целый «ленинопад». К осени 2017 года на территории Украины были демонтированы все 1320 учтённых памятников Ленину. В Финляндии памятники Ленину как стояли, так и стоят. Криминальная шутка юных антиленинцев, несмотря на частый хохот в городе, понравилась не всем. В том числе гражданину с фамилией Зеленин, которого правоохранители «старательно» проверяли на причастность к подрывам.

10. Президент – комик?

Владимир Зеленский//Zuma/TASS

1 апреля 2019 года ЦИК Украины признал, что по итогам первого тура выборов президента страны впервые лидирует профессиональный хохмач, кавээнщик-профи, шоумен Владимир Зеленский. Первое, что сказал кандидат на высший пост братского государства после того, как его лидерство стало очевидным: «Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: «Ну, наконец-то вы вернули наши территории, сколько еще готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории и помогали людям, которые участвовали в эскалации (ситуации. – Ред.) в Крыму и Донбассе, помогали им на всем их страшном, жестоком и отвратительном пути?» И это не первоапрельская шутка. Хотя бы потому, что эти слова были сказаны 31 марта. Кстати, в Кремле официально смеяться не стали, назвав слова Зеленского «недопустимыми».

P. S. 1 апреля 2017 года ушёл из жизни великий русский поэт Евгений Евтушенко. Среди тысяч его сочинений есть и стихотворение про юмор, который вечен, несмотря ни на какие новости и факты.

Евгений Евтушенко Фото: Юрий Рубин/Интерпресс

Цари, короли, императоры,

Властители всей земли

Командовали парадами,

Но юмором – не могли.

В дворцы именитых особ

Все дни возлежащих выхоленно

Являлся бродяга Эзоп,

И нищими они выглядели.

В домах, где ханжа наследил

Своими ногами щуплыми,

Всю пошлость Ходжа Насреддин

Сшибал, как шахматы, шутками.

Хотели юмор купить,

Да только его не купишь!

Хотели юмор убить -

А юмор показывал кукиш!

Бороться с ним – дело трудное.

Казнили его без конца.

Его голова отрубленная

Качалась на пике стрельца.

Но лишь скоморошьи дудочки

Свой начинали сказ,

Он звонко кричал: «Я туточки!» -

И лихо пускался в пляс.

В потрепанном куцем пальтишке,

Понурясь и вроде каясь,

Преступником политическим

Он, пойманный, шел на казнь.

Всем видом покорность выказывал,

Готов к неземному житью,

Как вдруг из пальтишка выскальзывал,

Рукою махал, и тю-тю!

Юмор прятали в камеры,

Но черта с два удалось.

Решетки и стены каменные

Он проходил насквозь.

Привык он ко взглядам сумрачным,

Но это ему не вредит,

И сам на себя с юмором

Юмор порой глядит.

Он вечен. Он, ловок и юрок,

Пройдет через все, через всех.

Итак, да славится юмор.

Он – мужественный человек.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»