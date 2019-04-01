Проверено видеорегистратором. Автомобилисты помогли разобраться в гендерной путанице ДТП с Porsche

Фиксатор дорожной обстановки ставит точку в деле о половой принадлежности водителя Porsche Cayenne, который сбил ребенка на севере Петербурга. Перевернутая на 180 градусов первичная информация снова сделала разворот и вернулась в исходное состояние — автомобилем управлял мужчина.

Данные видеорегистратора опубликованы в соцсети 1 апреля. На кадрах черный Porsche перестраивается в левый ряд и приближается к «зебре». Две правые полосы предупреждающе забиты автомобилями, и водитель нажимает на тормоз, но капот «немца» уже принимает на себя выскочившего мальчишку. Второй школьник благополучно перебегает проспект Культуры. Porsche останавливается, с шоферского места выходит мужчина в черной бейсболке и бежит к отброшенному на несколько метров ребенку.

Девятилетний кроссовер принадлежит гостье из Казахстана, в феврале 2019-го она купила его у петербургского врача-ортопеда. Ранее «Фонтанка» ошибочно сообщала, что инспекторам ГИБДД была предъявлена водитель-женщина. По уточненным данным, свое управление автомобилем не стал отрицать 36-летний уроженец города Саратова.

Петербуржец десяти лет был госпитализирован с проспекта Культуры днем 31 марта. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.





